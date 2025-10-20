Atalanta, altra lesione muscolare per Scalvini

Esplora tutte le offerte Sky
Atalanta, Scalvini si ferma di nuovo: lesione al flessore sinistro

Serie A

Brutte notizie in casa Atalanta alla vigilia del nuovo impegno in Champions LEague contro lo Slavia Praga. Si ferma ancora Giorgio Scalvini: lesione di primo grado al flessore sinistro per il difensore classe 2003, subentrato nel corso del secondo tempo nel match contro la Lazio. Per il numero 42 dei bergamaschi previsto uno stop di almeno 3 settimane

Pochi minuti in campo contro la Lazio e per Giorgio Scalvini arriva un altro stop per problemi muscolari. Il difensore dell'Atalanta ha accusato infatto una lesione di primo grado al flessore della gamba sinistra. Una ricaduta rispetto al precedente infortunio che potrebbe tenerlo lontano dai campi di gioco per almeno tre settimane. Un problema in più per Ivan Juric in vista dell'impegno di Champions League contro lo Slavia Praga e per i prossimi impegni di campionato

