Atalanta, altra lesione muscolare per Scalvini

Pochi minuti in campo contro la Lazio e per Giorgio Scalvini arriva un altro stop per problemi muscolari. Il difensore dell'Atalanta ha accusato infatto una lesione di primo grado al flessore della gamba sinistra. Una ricaduta rispetto al precedente infortunio che potrebbe tenerlo lontano dai campi di gioco per almeno tre settimane. Un problema in più per Ivan Juric in vista dell'impegno di Champions League contro lo Slavia Praga e per i prossimi impegni di campionato

