Dove vedere Cremonese-Udinese

si gioca lunedì 20 ottobre alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Antonio Nucera, commento Lorenzo Minotti; a bordocampo Marco Nosotti e Marina Presello. Dalle 20 e dalle 23 appuntamento con L’Originale con Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Alessandro Costacurta, Luca Gotti, Gianfranco Teotino, Gianluca Di Marzio (in collegamento dall’Olanda) e Fayna.

I numeri di Cremonese e Udinese

Solo contro l’Atalanta (sette) la Cremonese ha pareggiato più match di Serie A che contro l’Udinese: sei - come contro Napoli e Fiorentina - in 10 confronti nel torneo (1V, 3N). Dopo il successo per 3-0 nel match del 23 aprile 2023, l’Udinese potrebbe vincere due partite di fila contro la Cremonese per la prima volta nella propria storia in Serie A. Tuttavia, i friulani non hanno mai vinto in trasferta contro i lombardi nel torneo (4N, 1P). La Cremonese sta vivendo la propria miglior partenza di sempre in Serie A con nove punti nelle prime sei gare giocate (2V, 3N, 1P), anche considerando tre punti a vittoria da sempre. Inoltre, solo una volta i grigiorossi hanno vinto tre dei primi sette match stagionali in Serie A (nel 1993/94). La Cremonese non perde in casa in Serie A da tre partite (2V, 1N - incluso il successo nell’ultimo match interno giocato nel torneo prima di questa stagione, il 3 giugno 2023) e potrebbe mettere in fila quattro risultati utili consecutivi davanti al proprio pubblico in massima serie per la prima volta dalla serie di 10 registrata tra novembre 1995 e marzo 1996 (4V, 6N in quel caso, con Luigi Simoni). In entrambe le ultime due stagioni, con Kosta Runjaic in panchina, l’Udinese ha conquistato almeno otto punti nelle prime sei gare stagionali in Serie A (10 nel 2024/25 e otto nel 2025/26): esattamente lo stesso numero di volte in cui ci era riuscito nelle precedenti nove stagioni nel torneo, con sette allenatori differenti (otto nel 2018/19 con Julio Velázquez; 13 nel 2022/23 con Sottil). Dopo l’1-1 contro il Cagliari nell’ultimo turno, l’Udinese potrebbe pareggiare due match di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025 (tre in quel caso).