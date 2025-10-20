Come confermato da una nota dell'Inter sui propri account social, questo lunedì 20 ottobre il terzo portiere Raffaele Di Gennaro è stato sottoposto a "un intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro, presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L'intervento è perfettamente riuscito". Di Gennaro, dopo un primo periodo di riposo, iniezierà poi la fase riabilitativa

Raffaele Di Gennaro, terzo portiere dell'Inter di Cristian Chivu, questo lunedì 20 ottobre è stato operato allo scafoide carpale del polso destro, come confermato da una nota diffusa dal club nerazzurro sui propri account social: "Nella mattinata di oggi, Raffaele Di Gennaro è stato sottoposto a un intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro, presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L'intervento è perfettamente riuscito. Dopo un periodo di riposo, concordato con lo staff medico nerazzurro, Di Gennaro inizierà la fase riabilitativa nelle prossime settimane".