Mariani arbitra Napoli-Inter, Lazio-Juve a Colombo

Arbitri Serie A, le designazioni per la 8^ giornata: Mariani arbitra Napoli-InterSerie A
Sarà Maurizio Mariani ad arbitrare il big match della 8^ giornata di Serie A tra Napoli e Inter sabato 25 ottobre alle 20:45. Fiorentina-Bologna verrà diretta da La Penna e sarà in diretta domenica 26 ottobre 2025 alle 18:00 su Sky Sport Calcio, Sky Go. Lazio-Juventus sarà affidata a Colombo. Per Sassuolo-Roma c'è Manganiello, per Milan-Pisa Zufferli. Ecco tutte le designazioni
MILAN – PISA Venerdì 24 ottobre ore 20.45
ZUFFERLI
ROSSI L. – MASTRODONATO
IV: COLLU
VAR: GARIGLIO
AVAR: DOVERI
UDINESE – LECCE Sabato 25 ottobre ore 15.00
FELICIANI
VECCHI – MORO
IV: GALIPO’
VAR: MAGGIONI
AVAR: MERAVIGLIA
PARMA – COMO Sabato 25 ottobre ore 15.00
CHIFFI
YOSHIKAWA – LAUDATO
IV: SACCHI J.L.
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DOVERI
NAPOLI – INTER Sabato 25 ottobre ore 18.00
MARIANI
BINDONI – BACCINI
IV: AYROLDI
VAR: MARINI
AVAR: PEZZUTO
CREMONESE – ATALANTA Sabato 25 ottobre ore 20.45
ARENA
PALERMO – CIPRESSA
IV: MARCENARO
VAR: AURELIANO
AVAR: MARESCA
TORINO – GENOA domenica 26 ottobre ore 12.30
BONACINA
LO CICERO – BERCIGLI
IV: MASSA
VAR: DI BELLO
AVAR: MAGGIONI
H. VERONA – CAGLIARI domenica 26 ottobre ore 15:00
DIONISI
DEI GIUDICI – TRINCHIERI
IV: DI MARCO
VAR: DOVERI
AVAR: SERRA
SASSUOLO – ROMA domenica 26 ottobre ore 15.00
MANGANIELLO
BERTI – FONTEMURATO
IV: FABBRI
VAR: PEZZUTO
AVAR: SOZZA
FIORENTINA – BOLOGNA domenica 26 ottobre ore 18.00
LA PENNA
IMPERIALE – PRETI
IV: GUIDA
VAR: PATERNA
AVAR: MARINI
LAZIO – JUVENTUS domenica 26 ottobre ore 20.45
COLOMBO
ALASSIO – TEGONI
IV: CREZZINI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARESCA