Mariani arbitra Napoli-Inter, Lazio-Juve a Colombo

Serie A
©IPA/Fotogramma

Sarà Maurizio Mariani ad arbitrare il big match della 8^ giornata di Serie A tra Napoli e Inter sabato 25 ottobre alle 20:45. Fiorentina-Bologna verrà diretta da La Penna e sarà in diretta domenica 26 ottobre 2025 alle 18:00 su Sky Sport Calcio, Sky Go. Lazio-Juventus sarà affidata a Colombo. Per Sassuolo-Roma c'è Manganiello, per Milan-Pisa Zufferli. Ecco tutte le designazioni

LA SERIE A E SAVE THE CHILDREN

MILAN – PISA     Venerdì 24 ottobre ore 20.45

ZUFFERLI

ROSSI L. – MASTRODONATO

IV:      COLLU

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      DOVERI

 

UDINESE – LECCE    Sabato 25 ottobre ore 15.00

FELICIANI

VECCHI – MORO

IV:      GALIPO’

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      MERAVIGLIA

 

PARMA – COMO     Sabato 25 ottobre ore 15.00

CHIFFI 

YOSHIKAWA – LAUDATO

IV:       SACCHI J.L.

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:       DOVERI

 

NAPOLI – INTER    Sabato 25 ottobre ore 18.00

MARIANI

BINDONI – BACCINI

IV:     AYROLDI

VAR:     MARINI

AVAR:     PEZZUTO

 

CREMONESE – ATALANTA      Sabato 25 ottobre ore 20.45

ARENA

PALERMO – CIPRESSA

IV:      MARCENARO

VAR:     AURELIANO

AVAR:    MARESCA

 

TORINO – GENOA     domenica 26 ottobre ore 12.30

BONACINA

LO CICERO – BERCIGLI

IV:     MASSA

VAR:     DI BELLO

AVAR:      MAGGIONI

 

H. VERONA – CAGLIARI    domenica 26 ottobre ore 15:00

DIONISI

DEI GIUDICI – TRINCHIERI

IV:     DI MARCO

VAR:     DOVERI

AVAR:     SERRA

 

SASSUOLO – ROMA    domenica 26 ottobre ore 15.00

MANGANIELLO

BERTI – FONTEMURATO

IV:     FABBRI

VAR:     PEZZUTO

AVAR:       SOZZA

 

FIORENTINA – BOLOGNA    domenica 26 ottobre ore 18.00

LA PENNA

IMPERIALE – PRETI

IV:       GUIDA

VAR:      PATERNA

AVAR:      MARINI

 

LAZIO – JUVENTUS     domenica 26 ottobre ore 20.45

COLOMBO

ALASSIO – TEGONI

IV:     CREZZINI

VAR:    MERAVIGLIA

AVAR:      MARESCA

