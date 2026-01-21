Designati gli arbitri della 22^giornata di serie A che si aprirà con Inter-Pisa in programma venerdì 23 gennaio affidata a Marcenaro. Il match fra Juventus e Napoli di domenica alle 18 su Sky, sarà diretto da Mariani mentre Roma-Milan verrà arbitrata da Colombo. Chiffi scelto per Lecce-Lazio mentre a Guida la sifda fra Fiorentina e Cagliari- Ecco tutte le designazioni
INTER–PISA Venerdì 23 gennaio ore 20.45
MARCENARO
MOKHTAR – YOSHIKAWA
IV: AYROLDI
VAR: GARIGLIO
AVAR: MASSA
COMO–TORINO Sabato 24 gennaio ore 15
FELICIANI
MELI – ALASSIO
IV: GALIPO’
VAR: PATERNA
AVAR: DOVERI
FIORENTINA-CAGLIARI ore 18
GUIDA
BINDONI – COLAROSSI
IV: BONACINA
VAR: DI PAOLO
AVAR: DI BELLO
LECCE–LAZIO ore 20.45
CHIFFI
IMPERIALE – BAHRI
IV: RAPUANO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: ABISSO
SASSUOLO–CREMONESE Domenica 25 gennaio ore 12.30
COLLU
CECCONI – EL FILALI
IV: FABBRI
VAR: GHERSINI
AVAR: LA PENNA
ATALANTA–PARMA ore 15
SACCHI J.L.
PERETTI – BIANCHINI
IV: MASSIMI
VAR: NASCA
AVAR: MARINI
GENOA–BOLOGNA ore 15
MARESCA
BERCIGLI – CEOLIN
IV: PAIRETTO
VAR: MAGGIONI
AVAR: MASSA
JUVENTUS–NAPOLI ore 18
MARIANI
TEGONI – BERTI
IV: MARCHETTI
VAR: DOVERI
AVAR: DI PAOLO
ROMA–MILAN ore 20.45
COLOMBO
PERROTTI – ROSSI M.
IV: ZUFFERLI
VAR: DI BELLO
AVAR: ABISSO
.
VERONA–UDINESE Lunedì 26 gennaio ore 20.45
MANGANIELLO
LO CICERO – POLITI
IV: TURRINI
VAR: AURELIANO
AVAR: PAGANESSI