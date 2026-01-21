Offerte Sky
Arbitri Serie A, le designazioni della 22^ giornata

Serie A

Designati gli arbitri della 22^giornata di serie A che si aprirà con Inter-Pisa in programma venerdì 23 gennaio affidata a Marcenaro. Il match fra Juventus e Napoli di domenica alle 18 su Sky, sarà diretto da Mariani mentre Roma-Milan verrà arbitrata da Colombo. Chiffi scelto per Lecce-Lazio mentre a Guida la sifda fra Fiorentina e Cagliari- Ecco tutte le designazioni

INTER–PISA     Venerdì 23 gennaio ore 20.45

MARCENARO

MOKHTAR – YOSHIKAWA

IV:      AYROLDI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      MASSA

 

COMO–TORINO    Sabato 24 gennaio ore 15

FELICIANI

MELI – ALASSIO

IV:      GALIPO’

VAR:      PATERNA

AVAR:      DOVERI

 

FIORENTINA-CAGLIARI    ore 18

GUIDA

BINDONI – COLAROSSI

IV:       BONACINA

VAR:      DI PAOLO

AVAR:       DI BELLO

 

LECCE–LAZIO    ore 20.45

CHIFFI

IMPERIALE – BAHRI

IV:      RAPUANO

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     ABISSO

 

SASSUOLO–CREMONESE     Domenica 25 gennaio ore 12.30

COLLU

CECCONI – EL FILALI

IV:      FABBRI

VAR:     GHERSINI

AVAR:    LA PENNA

 

ATALANTA–PARMA    ore 15

SACCHI J.L.

PERETTI – BIANCHINI

IV:     MASSIMI

VAR:     NASCA

AVAR:      MARINI

 

GENOA–BOLOGNA     ore 15

MARESCA

BERCIGLI – CEOLIN

IV:     PAIRETTO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     MASSA

 

JUVENTUS–NAPOLI    ore 18

MARIANI

TEGONI – BERTI

IV:     MARCHETTI

VAR:     DOVERI

AVAR:       DI PAOLO

 

ROMA–MILAN    ore 20.45

COLOMBO

PERROTTI – ROSSI M.

IV:       ZUFFERLI

VAR:     DI BELLO

AVAR:     ABISSO

.

VERONA–UDINESE     Lunedì 26 gennaio ore 20.45

MANGANIELLO

LO CICERO – POLITI

IV:     TURRINI

VAR:    AURELIANO

AVAR:      PAGANESSI

