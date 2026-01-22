La presentazione della 22^ giornata di Serie A

Offerte Sky
Serie A, la presentazione della 22^ giornata: orari, arbitri e squalificati

guida tv

La 22^ giornata di Serie A si apre da venerdì 23 e si chiude lunedì 26 gennaio. Domenica alle 18.00 su Sky e NOW il big match Juventus-Napoli in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Le partite, dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

Il ventiduesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 23 a lunedì 26 gennaio. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Lecce-Lazio, Juventus-Napoli e Verona-Udinese. La giornata di campionato si apre venerdì 23 gennaio alle 20.45 con Inter-Pisa. Sono tre gli appuntamenti del sabato che inizia alle 15.00 con Como-Torino e si prosegue alle 18.00 con Fiorentina-Cagliari. La sera, alle 20.45, è il momento di Lecce-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato che si apre alle 12.30 con Sassuolo-Cremonese e prosegue con un doppio appuntamento alle 15.00: Atalanta-Parma e Genoa-Bologna. Alle 18.00 è il momento del big match Juventus-Napoli su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.45 scenderanno in campo Roma e Milan. La giornata di campionato si conclude lunedì 26 gennaio con, alle 20.45, Verona-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

 

Serie A, la programmazione della 22^ giornata

Venerdì 23 gennaio

  • ore 20.45: Inter-Pisa su DAZN 1 – [Marcenaro]

Sabato 24 gennaio

  • ore 15.00: Como-Torino su DAZN 1 – [Feliciani]
  • ore 18.00: Fiorentina-Cagliari su DAZN 1 – [Guida]
  • ore 20.45: Lecce-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Chiffi]

Domenica 25 gennaio

  • ore 12.30: Sassuolo-Cremonese su DAZN 1 - [Collu]
  • ore 15.00: Atalanta-Parma su DAZN 1 – [Sacchi J.L.]
  • ore 15.00: Genoa-Bologna su DAZN 1 – [Maresca]
  • ore 18.00: Juventus-Napoli su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Mariani]
  • ore 20.45: Roma-Milan su DAZN 1 – [Colombo]

Lunedì 26 gennaio

  • ore 20.45: Verona-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Manganiello] 

Kialonda Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 22^ giornata

Sono quattro i giocatori squalificati per la 22^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.

  • Danilo Cataldi (Lazio)
  • Juan Gonzalez Miranda (Bologna)
  • Leo Ostigard (Genoa)
  • Kialonda Gaspar (Lecce) 

Gimenez: "Voglio dimostrare il mio valore"

Intervista

Intervistato da Espn Mexico, Santiago Gimenez ha parlato dell'infortunio alla caviglia che lo sta...

L'addio a Rocco Commisso: il funerale a New York

fiorentina

A New York l'ultimo addio al presidente della Fiorentina, scomparso il 16 gennaio all'età di 76...

Mariani per Juve-Napoli, Roma-Milan a Colombo

Serie A

Designati gli arbitri della 22^giornata di serie A che si aprirà con Inter-Pisa in programma...

Viminale, stop trasferte tifosi Roma e Fiorentina

la decisione

Il ministero dell'Interno ha disposto uno stop alle trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina...
