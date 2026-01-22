La presentazione della 22^ giornata di Serie A

Serie A, la presentazione della 22^ giornata: orari, arbitri e squalificatiguida tv
La 22^ giornata di Serie A si apre da venerdì 23 e si chiude lunedì 26 gennaio. Domenica alle 18.00 su Sky e NOW il big match Juventus-Napoli in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Le partite, dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati
Il ventiduesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 23 a lunedì 26 gennaio. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Lecce-Lazio, Juventus-Napoli e Verona-Udinese. La giornata di campionato si apre venerdì 23 gennaio alle 20.45 con Inter-Pisa. Sono tre gli appuntamenti del sabato che inizia alle 15.00 con Como-Torino e si prosegue alle 18.00 con Fiorentina-Cagliari. La sera, alle 20.45, è il momento di Lecce-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato che si apre alle 12.30 con Sassuolo-Cremonese e prosegue con un doppio appuntamento alle 15.00: Atalanta-Parma e Genoa-Bologna. Alle 18.00 è il momento del big match Juventus-Napoli su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.45 scenderanno in campo Roma e Milan. La giornata di campionato si conclude lunedì 26 gennaio con, alle 20.45, Verona-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.
Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.
Serie A, la programmazione della 22^ giornata
Venerdì 23 gennaio
- ore 20.45: Inter-Pisa su DAZN 1 – [Marcenaro]
Sabato 24 gennaio
- ore 15.00: Como-Torino su DAZN 1 – [Feliciani]
- ore 18.00: Fiorentina-Cagliari su DAZN 1 – [Guida]
- ore 20.45: Lecce-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Chiffi]
Domenica 25 gennaio
- ore 12.30: Sassuolo-Cremonese su DAZN 1 - [Collu]
- ore 15.00: Atalanta-Parma su DAZN 1 – [Sacchi J.L.]
- ore 15.00: Genoa-Bologna su DAZN 1 – [Maresca]
- ore 18.00: Juventus-Napoli su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Mariani]
- ore 20.45: Roma-Milan su DAZN 1 – [Colombo]
Lunedì 26 gennaio
- ore 20.45: Verona-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Manganiello]
Kialonda Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 22^ giornata
Sono quattro i giocatori squalificati per la 22^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.
- Danilo Cataldi (Lazio)
- Juan Gonzalez Miranda (Bologna)
- Leo Ostigard (Genoa)
- Kialonda Gaspar (Lecce)