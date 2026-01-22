La presentazione della 22^ giornata di Serie A

Il ventiduesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 23 a lunedì 26 gennaio. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Lecce-Lazio, Juventus-Napoli e Verona-Udinese. La giornata di campionato si apre venerdì 23 gennaio alle 20.45 con Inter-Pisa. Sono tre gli appuntamenti del sabato che inizia alle 15.00 con Como-Torino e si prosegue alle 18.00 con Fiorentina-Cagliari. La sera, alle 20.45, è il momento di Lecce-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato che si apre alle 12.30 con Sassuolo-Cremonese e prosegue con un doppio appuntamento alle 15.00: Atalanta-Parma e Genoa-Bologna. Alle 18.00 è il momento del big match Juventus-Napoli su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.45 scenderanno in campo Roma e Milan. La giornata di campionato si conclude lunedì 26 gennaio con, alle 20.45, Verona-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

