La Serie A sostiene la campagna Save the Children

In questo turno di campionato la Serie A torna in campo a sostegno della Campagna sull’ emergenza fame di Save the Children che ha l’obiettivo di fornire cibo terapeutico, acqua e cure mediche ai milioni di bambini che nel mondo soffrono la fame.

In occasione dell’8^ giornata, in programma da venerdì 24 a domenica 26 ottobre, tutte le squadre della Serie Ascenderanno in campo per supportare Save the Children invitando i tifosi a contribuire con una semplice donazione. In tutti gli stadi, sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda la grafica dedicata “#EmergenzaFame” poco prima del fischio di inizio di ogni gara. Nel post gara, inoltre, gli allenatori si presenteranno ai microfoni per le interviste di rito, a cui si aggiungerà l’appello dedicato alla campagna , e porteranno sulla propria giacca l’adesivo di Save the Children.

Negli ultimi anni Gaza è stato uno dei luoghi peggiori al mondo dove nascere : qui almeno 132 mila bambini sotto i cinque anni sono a rischio di morte per malnutrizione acuta ; ma livelli allarmanti si registrano in Somalia, Siria, Sudan, Repubblica democratica del Congo, Pakistan e Afganistan.

Come donare

Dare il proprio, anche piccolo, contributo per donare cibo terapeutico, acqua e cure mediche a questi bambini è semplice: basta un sms o una chiamata dal telefono fisso al 45583 per donare 2, 5 o 10 euro. Oppure si può andare sul sito di Save the Children Italia e fare la propria donazione. L’iniziativa è sostenuta dalla Lega Serie A, dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio, dagli allenatori della Serie A che ancora una volta sono schierati in prima fila.