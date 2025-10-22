La Serie A sostiene la campagna Save the Children

Esplora tutte le offerte Sky
Lega Serie A e Associazione Italiana Allenatori sostengono la campagna Save the Children

8^ giornata

In occasione dell'8^ giornata di campionato la Serie A e l'Associazione Italiana Allenatori sostengono la campagna di Save the Children-Emergenza fame che ha l’obiettivo di fornire cibo terapeutico, acqua e cure mediche ai milioni di bambini che nel mondo soffrono la fame. Per donare basta un sms o una chiamata dal telefono fisso al 45583

In questo turno di campionato la Serie A torna in campo a sostegno della Campagna sull’emergenza fame di Save the Children che ha l’obiettivo di fornire cibo terapeutico, acqua e cure mediche ai milioni di bambini che nel mondo soffrono la fame.

#EmergenzaFame

In occasione dell’8^ giornata, in programma da venerdì 24 a domenica 26 ottobre, tutte le squadre della Serie Ascenderanno in campo per supportare Save the Children invitando i tifosi a contribuire con una semplice donazione. In tutti gli stadi, sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda la grafica dedicata “#EmergenzaFame” poco prima del fischio di inizio di ogni gara. Nel post gara, inoltre, gli allenatori si presenteranno ai microfoni per le interviste di rito, a cui si aggiungerà l’appello dedicato alla campagna, e porteranno sulla propria giacca l’adesivo di Save the Children.

Nel 2024 nati 18,2 mln di bambini destinati a soffrire la fame

Nel solo 2024, sono nati almeno 18,2 milioni di bambini destinati a soffrire la fame

Negli ultimi anni Gaza è stato uno dei luoghi peggiori al mondo dove nascere: qui almeno 132 mila bambini sotto i cinque anni sono a rischio di morte per malnutrizione acuta; ma livelli allarmanti si registrano in Somalia, Siria, Sudan, Repubblica democratica del Congo, Pakistan e Afganistan.

Come donare

Dare il proprio, anche piccolo, contributo per donare cibo terapeutico, acqua e cure mediche a questi bambini è semplice: basta un sms o una chiamata dal telefono fisso al 45583 per donare 2, 5 o 10 euro. Oppure si può andare sul sito di Save the Children Italia e fare la propria donazione. L’iniziativa è sostenuta dalla Lega Serie A, dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio, dagli allenatori della Serie A che ancora una volta sono schierati in prima fila.

