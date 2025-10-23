Nell'ottava giornata di campionato il Milan capolista ospita il Pisa (match da seguire venerdì 24 ottobre in diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Allegri presenta la sfida in conferenza stampa, tutti gli aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 12
I tifosi sognano lo scudetto. Come si passa dall'obiettivo Champions a essere credibili per il titolo?
"Se si subiscono appena 20 gol, si può lottare per lo scudetto. Noi dobbiamo lavorare e i ragazzi devono vincere per tenere alto l'entusiasmo del pubblico, avere lo stadio pieno e carico è importante. Ora pensiamo ai prossimi tre punti da ottenere col Pisa, recuperiamo Nkunku e dobbiamo ancora valutare Loftus-Cheek"
In Liga è stata rinviata la partita prevista a Miami tra Villareal e Barcellona. Cosa pensi del match in Australia tra Milan e Como?
"Attendiamo innanzitutto una decisione definitiva, quando arriverà ci comporteremo di conseguenza. Se resteremo in Italia, meglio. Se andremo a Perth ci organizzeremo al meglio perché si tratta di una partita importante con tre punti in palio"
Considerando i vari scontri diretti previsti in questa giornata, la vittoria potrebbe garantire una prima fuga?
"Nessuna fuga, vincere sarebbe fondamentale per avvicinarci ancora alla quota punti che serve per entrare in Champions, dobbiamo farne almeno 74. In questi mesi dobbiamo creare i presupposti per essere a marzo in una posizione ottimale per chiudere nei primi quattro posti. Abbiamo un filotto difficile ora fino alla prossima sosta"
Quando ha raccolto 16 punti nelle prime 7 partite ha sempre vinto lo scudetto. Ci sono similitudini tra questo Milan e le sue squadre passate?
"Le squadre iniziano in un modo la stagione e la finiscono in un altro, così almeno mi è successo sempre alla Juve. Lasciamo perdere i discorsi e le statistiche, bisogna chiacchierare poco e correre e lavorare molto"
Quest'estate si aspettava di essere già primo in classifica o siete oltre le previsioni?
"Non mi aspettavo nulla, sapevo solo di aver ereditato una buona squadra e arricchita dal mercato. Siamo solo all'inizio e dobbiamo continuare così"
Il Milan gioca per prima e da capolista. Ci sono pressioni?
"Sarà una partita complicata perché il Pisa, tranne a Bologna, ha sempre lottato e reso difficili gli incontri. Si tratta di una squadra fisica, dobbiamo affrontarla nel modo giusto. E poi dobbiamo invertire il trend con le neopromosse dopo la sconfitta con la Cremonese"
Le ultime notizie sul Pisa
Il Pisa dovrà fare a meno di tre calciatori per la sfida di San Siro contro il Milan. Esteves out per una lesione all'adduttore, Mateus Lusuardi fuori per un problema muscolare, Stengs assente per un distacco completo dall'osso del tendine del lungo adduttore sinistro (intervento riuscito)
Milan, gli indisponibili contro il Pisa
Loftus-Cheek da valutare, alcuni rossoneri invece saranno sicuramente assenti contro il Pisa: Pulisic (lesione di basso grado al bicipite femorale destro), Rabiot (lesione del soleo) ed Estupinan (distorsione alla caviglia). Ancora out Jashari, che sta recuperando dalla frattura composta del perone destro
Ruben Loftus-Cheek da valutare
Ruben Loftus-Cheek è in dubbio per la sfida contro il Pisa in programma domani. Il centrocampista inglese ieri ha svolto lavoro personalizzato, le sue condizioni sono da rivalutare per capire se potrà essere convocato
Milan-Pisa domani in diretta su Sky
Nell'ottava giornata di campionato il Milan capolista ospita il Pisa: sarà possibile seguire il match venerdì 24 ottobre in diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Nkunku recuperato per il Pisa
Il Milan recupera Nkunku, ieri ha ripreso ad allenarsi con il gruppo: il francese sarà una soluzione in più dalla panchina contro il Pisa, in questo modo Allegri avrà la possibilità di tornare alle due punte davanti che saranno Leao e Gimenez, con Saelemaakers che tornerà ad agire da esterno destro
