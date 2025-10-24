Il calendario della 8^ giornata di Serie A

Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big. Da venerdì 24 a domenica 26 ottobre , appuntamento con l’ottava giornata della stagione. Venerdì alle 20.45 si gioca Milan-Pisa su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Sabato alle 20.45, sarà il momento di Cremonese-Atalanta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, mentre domenica alle 18 in campo Fiorentina-Bologna su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Per l’intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill . Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Venerdì sera si parte dalle 20 e dalle 23 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano che saranno in compagnia di Massimo Marianella e Alessandro Costacurta. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, con Mario Giunta insieme a Federico Zancan e Walter Zenga. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Faouzi Ghoulam. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Fernando Orsi e Maurizio Compagnoni ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Massimo Gobbi e Marco Bucciantini. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti, Dario Massara e Angelo Carotenuto. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Alessandro Del Piero e Stefano De Grandis. Lunedì sera sarà il momento de L’Originale dalle 23. Alessandro Bonan sarà in compagnia di Veronica Baldaccini, Walter Zenga, Gianfranco Teotino, Carlo Pallavicino, Fayna e Gianluca Di Marzio che sarà in collegamento con un ospite speciale: Alejandro “El Papu” Gómez.