Cremonese-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

In attacco la Cremonese dovrebbe confermare Vardy, che ha giocato tutto il match di lunedì, insieme a Bonazzoli. Rotazioni in vista per Juric che dovrebbe però tornare a schierare Bellanova e Zalewski. Krstovic dovrebbe partire dal 1', supportato da Sulemana e Samarzdic, con Scamacca in panchina. Gara in diretta su Sky Sport Calcio

Probabili formazioni
Cremonese
Marco Silvestri
Marco Silvestri
portiere
Cremonese
Federico Ceccherini
Federico Ceccherini
difensore centrale di destra
Cremonese
Federico Baschirotto
Federico Baschirotto
difensore centrale
Cremonese
Matteo Bianchetti
Matteo Bianchetti
difensore centrale di sinistra
Cremonese
Alessio Zerbin
Alessio Zerbin
esterno destro
Cremonese
Martín Payero
Martín Payero
mezzala destra
Cremonese
Warren Bondo
Warren Bondo
centrocampista centrale
Cremonese
Jari Vandeputte
Jari Vandeputte
mezzala sinistra
Cremonese
Filippo Terracciano
Filippo Terracciano
esterno sinistro
Cremonese
Jamie Vardy
Jamie Vardy
attaccante
Cremonese
Federico Bonazzoli
Federico Bonazzoli
attaccante

CREMONESE (3-5-2) la probabile formazione

Silvestri; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Terracciano; Vardy, Bonazzoli. All. Davide Nicola

  • In porta, salvo sorprese, ci sarà ancora Silvestri, che è in vantaggio su Audero
  • In mediana spazio a Vandeputte, Grassi può insidiare Bondo. Sugli esterni Zerbin è avanti rispetto a Barbieri
  • Davanti Vardy ha giocato tutto il match di lunedì: vedremo se ci sarà gestione. Candidatura forte quella di Sanabria senza dimenticare Vazquez
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
portiere
Atalanta
Odilon Kossounou
Odilon Kossounou
difensore centrale di destra
Atalanta
Isak Hien
Isak Hien
difensore centrale
Atalanta
Honest Ahanor
Honest Ahanor
difensore centrale di sinistra
Atalanta
Raoul Bellanova
Raoul Bellanova
esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
centrocampista centrale
Atalanta
Mario Pasalic
Mario Pasalic
centrocampista centrale
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
esterno sinistro
Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
trequartista
Atalanta
Ademola Lookman
Ademola Lookman
trequartista
Atalanta
Nikola Krstovic
Nikola Krstovic
attaccanta

ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione

Carnesecchi; Kossonou, Hien, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere,  Lookman; Krstovic. All. Ivan Juric

  • Rotazioni in vista per Juric che dovrebbe però tornare a schierare gli esterni titolari, Bellanova e Zalewski
  • In difesa Kossonou con Hien e Ahanor davanti a Carnesecchi
  • Giro di riposo in vista per Ederson:c'è De Roon con Pasalic
  • Davanti Atalanta con Krstovic (e Scamacca in panchina) che sarà supportato da De Ketelaere e Lookman

