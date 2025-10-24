In attacco la Cremonese dovrebbe confermare Vardy, che ha giocato tutto il match di lunedì, insieme a Bonazzoli. Rotazioni in vista per Juric che dovrebbe però tornare a schierare Bellanova e Zalewski. Krstovic dovrebbe partire dal 1', supportato da Sulemana e Samarzdic, con Scamacca in panchina. Gara in diretta su Sky Sport Calcio
CREMONESE (3-5-2) la probabile formazione
Silvestri; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Terracciano; Vardy, Bonazzoli. All. Davide Nicola
- In porta, salvo sorprese, ci sarà ancora Silvestri, che è in vantaggio su Audero
- In mediana spazio a Vandeputte, Grassi può insidiare Bondo. Sugli esterni Zerbin è avanti rispetto a Barbieri
- Davanti Vardy ha giocato tutto il match di lunedì: vedremo se ci sarà gestione. Candidatura forte quella di Sanabria senza dimenticare Vazquez
ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione
Carnesecchi; Kossonou, Hien, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Ivan Juric
- Rotazioni in vista per Juric che dovrebbe però tornare a schierare gli esterni titolari, Bellanova e Zalewski
- In difesa Kossonou con Hien e Ahanor davanti a Carnesecchi
- Giro di riposo in vista per Ederson:c'è De Roon con Pasalic
- Davanti Atalanta con Krstovic (e Scamacca in panchina) che sarà supportato da De Ketelaere e Lookman