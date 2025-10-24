Allegri: "Abbiamo sbagliato a non chiuderla prima"

Le parole dell'allenatore rossonero dopo il pari casalingo contro il Pisa: "Abbiamo sbagliato a non chiudere la partita dopo il vantaggio - ha spiegato -. Non siamo stati compatti, loro hanno sfruttato le nostre pecche. Non perdere è positivo, alla fine abbiamo rischiato perché eravamo tutti ed è follia. Questo sarà un punto pesante per il nostro obiettivo"

Il tentativo di fuga non è arrivato. Il Milan rimedia un altro mezzo passo falso contro una neopromossa e finisce 2-2 contro il Pisa, grazie a un gol arrivato nel recupero. Un pareggio commentato così da Max Allegri dopo il match: "Siamo contenti del pareggio preso alla fine - ha detto a Sky Sport -. Abbiamo sbagliato quando, una volta in vantaggio, dovevamo chiudere la partita o almeno portarci sul 2-0 perché loro erano in difficoltà, allo stesso tempo eravamo troppo lunghi perché le due punte erano lontane dai centrocampisti, in mezzo al campo c'erano troppi buchi. Il Pisa sapevamo che giocavano con questa palla lunga, noi non siamo stati compatti e ci siamo allungati. Negli ultimi cinque minuti, dove c'è stata l'occasione di Saelemaekers, ci sono cose che si possono migliorare. In cinque minuti si possono fare tante azioni e bastano due azioni giuste per vincere la partita, allo stesso tempo non bisogna perdere la testa perché alla fine Pavlovic è stato bravo su Nzola ma si rischiava di compromettere la partita. È questione di crescita, di capire i momenti della partita e stasera bisognava farlo: una volta in vantaggio bisognava essere più lucidi, veloci, perché tenere un po' più palla nella metà campo avversaria ci permetteva di andare anche sulle marcature preventive, cosa che stasera non abbiamo fatto benissimo. Il Pisa ha fatto la sua buona partita, soprattutto perché ha sfruttato le nostre pecche".