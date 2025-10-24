Dove vedere Milan-Pisa

I numeri di Milan e Pisa

Il Milan ha affrontato il Pisa 12 volte in Serie A (10V, 2N), restando imbattuto in tutte le occasioni, almeno il doppio rispetto a qualsiasi altra squadra contro cui non ha mai perso nella competizione. Il Milan ha mantenuto la porta inviolata nel 75% delle partite di Serie A contro il Pisa (nove clean sheets su dodici sfide), la percentuale più alta per i rossoneri contro avversarie affrontate almeno cinque volte nella competizione. Nelle ultime quattro sfide tra Milan e Pisa in casa dei rossoneri in Serie A ci sono stati solo tre gol, tutti per la squadra di casa (tre vittorie 1-0 e uno 0-0); i lombardi vantano una striscia aperta di clean sheets interni più lunga nella competizione solamente contro Avellino, Empoli (cinque) e Cesena (nove). Il Milan ha raccolto 16 punti nelle prime sette giornate di Serie A: nelle quattro precedenti stagioni in cui una squadra di Allegri aveva fatto altrettanto, ha sempre vinto lo Scudetto (Juventus 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2018/19). Inoltre, nelle sette volte in cui il Milan è partito così bene nell’era dei tre punti, ha sempre chiuso tra le prime tre (tre Scudetti, tre secondi posti e un terzo posto). Il Milan è una delle due squadre con più clean sheets in questo campionato (quattro, come la Roma) ed è la formazione che finora ha concesso meno tiri agli avversari (62). Il Milan ha vinto le ultime tre partite casalinghe di Serie A, contro Bologna, Napoli e Fiorentina, e non arriva a quattro successi interni di fila dal periodo tra novembre 2023 e gennaio 2024: striscia di cinque in quel caso, con Stefano Pioli in panchina. Il Pisa ha raccolto tre punti in Serie A finora (3N, 4P) - peggior partenza di sempre per i toscani nel massimo torneo - e ha mancato il successo nelle prime sette gare stagionali di Serie A solo per la seconda volta nella sua storia.