Derby dell'Appennino per due squadre dalla situazione opposta. La Fiorentina cerca la prima vittoria in campionato con Kean sostenuto da Gudmundsson e Fazzini. Il Bologna vuole mantenersi a contatto con le prime: torna Castro, nel tridente alle sue spalle Orsolini, Cambiaghi e Fabbian, out Odgaard. Match in programma domenica 26 ottobre alle 18 diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
FIORENTINA (3-5-1-1) la probabile formazione
De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli Gosens; Gudmundsson; Kean. All. Pioli
- Pioli, a differenza della vittoria in Europa League, sceglie il modulo con una sola punta. Sarà Kean, con Gudmundsson alle sue spalle
- A centrocampo Nicolussi Caviglia e Mandragora più Fagioli. Gosens, uscito acciaccato dal match col Milan, torna titolare a sinistra
- Non cambia la linea difensiva, con Ranieri e Pongracic ai lati di Marì
BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione
Skorupski; De Silvestri, Heggem, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
- Italiano, dopo essersi sbloccato in Europa League, punta a continuare il filotto in campionato. Torna Castro al posto di Dallinga, Bernardeschi e Cambiaghi sulle fasce. Out Odgaard, Fabbian in vantaggio su Pobega per sostituirlo
- In difesa Heggem con Lucumì, Lykogiannis e De Silvestri favoriti sulle fasce
- A centrocampo Ferguson con Freuler