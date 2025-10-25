Derby dell'Appennino per due squadre dalla situazione opposta. La Fiorentina cerca la prima vittoria in campionato con Kean sostenuto da Gudmundsson e Fazzini. Il Bologna vuole mantenersi a contatto con le prime: torna Castro, nel tridente alle sue spalle Orsolini, Cambiaghi e Fabbian, out Odgaard. Match in programma domenica 26 ottobre alle 18 diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

LE ULTIME DAI CAMPI PER L'8^ GIORNATA