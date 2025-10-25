Offerte Sky
Fiorentina-Bologna, le probabili formazioni

Serie A

Derby dell'Appennino per due squadre dalla situazione opposta. La Fiorentina cerca la prima vittoria in campionato con Kean sostenuto da Gudmundsson e Fazzini. Il Bologna vuole mantenersi a contatto con le prime: torna Castro, nel tridente alle sue spalle Orsolini, Cambiaghi e Fabbian, out Odgaard. Match in programma domenica 26 ottobre alle 18 diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

LE ULTIME DAI CAMPI PER L'8^ GIORNATA 

Probabili formazioni
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
Portiere
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
Difensore di destra
Fiorentina
Pablo Marí
Pablo Marí
Difensore centrale
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
Difensore di sinistra
Fiorentina
Domilson Dodô
Domilson Dodô
Esterno destro
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
Centrocampista centrale
Fiorentina
Hans Nicolussi Caviglia
Hans Nicolussi Caviglia
Centrocampista centrale
Fiorentina
Robin Gosens
Robin Gosens
Esterno sinistro
Fiorentina
Jacopo Fazzini
Jacopo Fazzini
Trequartista
Fiorentina
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson
Trequartista
Fiorentina
Moise Kean
Moise Kean
Centravanti

FIORENTINA (3-5-1-1) la probabile formazione

De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli Gosens; Gudmundsson; Kean. All. Pioli

  • Pioli, a differenza della vittoria in Europa League, sceglie il modulo con una sola punta. Sarà Kean, con Gudmundsson alle sue spalle
  • A centrocampo Nicolussi Caviglia e Mandragora più Fagioli. Gosens, uscito acciaccato dal match col Milan, torna titolare a sinistra
  • Non cambia la linea difensiva, con Ranieri e Pongracic ai lati di Marì
Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
Portiere
Bologna
Lorenzo De Silvestri
Lorenzo De Silvestri
Terzino destro
Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
Difensore centrale
Bologna
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
Difensore centrale
Bologna
Charalampos Lykogiannis
Charalampos Lykogiannis
Terzino sinistro
Bologna
Remo Freuler
Remo Freuler
Centrocampista centrale
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
Centrocampista centrale
Bologna
Federico Bernardeschi
Federico Bernardeschi
Ala destra
Bologna
Giovanni Fabbian
Giovanni Fabbian
Trequartista
Bologna
Nicolò Cambiaghi
Nicolò Cambiaghi
Esterno sinistro
Bologna
Santiago Castro
Santiago Castro
Centravanti

BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione

Skorupski; De Silvestri, Heggem, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

  • Italiano, dopo essersi sbloccato in Europa League, punta a continuare il filotto in campionato. Torna Castro al posto di Dallinga, Bernardeschi e Cambiaghi sulle fasce. Out Odgaard, Fabbian in vantaggio su Pobega per sostituirlo
  • In difesa Heggem con Lucumì, Lykogiannis e De Silvestri favoriti sulle fasce
  • A centrocampo Ferguson con Freuler

CALCIO: SCELTI PER TE