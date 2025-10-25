Nella Lazio assenti Nuno Tavares e Pellegrini, pronti Marusic e Lazzari a destra. Anche Cancellieri è out, al suo posto dovrebbe esserci Isaksen nel tridente con Dia e Zaccagni, confermato Basic a centrocampo. Tudor sceglie il 3-5-2 con Yildiz che per la prima volta potrebbe andare in panchina a causa di un leggero fastidio al ginocchio. Locatelli torna titolare, Conceiçao schierato come esterno di centrocampo, in attacco per la prima volta dall'inizio la coppia Vlahovic-David

