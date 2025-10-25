Nella Lazio assenti Nuno Tavares e Pellegrini, pronti Marusic e Lazzari a destra. Anche Cancellieri è out, al suo posto dovrebbe esserci Isaksen nel tridente con Dia e Zaccagni, confermato Basic a centrocampo. Tudor sceglie il 3-5-2 con Yildiz che per la prima volta potrebbe andare in panchina a causa di un leggero fastidio al ginocchio. Locatelli torna titolare, Conceiçao schierato come esterno di centrocampo, in attacco per la prima volta dall'inizio la coppia Vlahovic-David
Lazio (4-3-3) la probabile formazione
Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri
- La lista degli indisponibili per Sarri è ancora molto lunga, gli ultimi a essersi aggiunti sono Nuno Tavares e Cancellieri
- Al posto del terzino sinistro si adatta Marusic, con Lazzari che gioca a destra. Anche il sostituto naturale del portoghese, Luca Pellegrini, è out per infortunio
- Senza Castellanos è Dia il centravanti, ai suoi lati Zaccagni a sinistra e Isaksen a destra al posto di Cancellieri
JUVE (3-5-2) la probabile formazione
Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Conceiçao, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Vlahovic, David. All. Tudor
- Tudor ha in mente di schierare la Juventus con un 3-5-2, con Kalulu che tornerebbe a giocare nel terzetto di difensori centrali
- La novità più importante riguarda Yildiz, che per la prima volta potrebbe andare in panchina a causa di un leggero fastidio al ginocchio
- A centrocampo tornano titolari Locatelli e Conceiçao
- In attacco si potrebbe vedere per la prima volta dall'inizio la coppia composta da Vlahovic e David