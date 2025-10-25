Offerte Sky
Lazio-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nella Lazio assenti Nuno Tavares e Pellegrini, pronti Marusic e Lazzari a destra. Anche Cancellieri è out, al suo posto dovrebbe esserci Isaksen nel tridente con Dia e Zaccagni, confermato Basic a centrocampo. Tudor sceglie il 3-5-2 con Yildiz che per la prima volta potrebbe andare in panchina a causa di un leggero fastidio al ginocchio. Locatelli torna titolare, Conceiçao schierato come esterno di centrocampo, in attacco per la prima volta dall'inizio la coppia Vlahovic-David

LE CONFERENZE: SARRI - TUDOR

Probabili formazioni
Lazio
Ivan Provedel
Ivan Provedel
Portiere
Lazio
Manuel Lazzari
Manuel Lazzari
Terzino destro
Lazio
Mario Gila
Mario Gila
Difensore centrale
Lazio
Alessio Romagnoli
Alessio Romagnoli
Difensore centrale
Lazio
Adam Marusic
Adam Marusic
Terzino sinistro
Lazio
Mattéo Guendouzi
Mattéo Guendouzi
Mezzala destra
Lazio
Danilo Cataldi
Danilo Cataldi
Centrocampista centrale
Lazio
Toma Basic
Toma Basic
Mezzala sinistra
Lazio
Gustav Isaksen
Gustav Isaksen
Esterno destro
Lazio
Boulaye Dia
Boulaye Dia
Attaccante
Lazio
Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni
Esterno sinistro

Lazio (4-3-3) la probabile formazione

Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

  • La lista degli indisponibili per Sarri è ancora molto lunga, gli ultimi a essersi aggiunti sono Nuno Tavares e Cancellieri
  • Al posto del terzino sinistro si adatta Marusic, con Lazzari che gioca a destra. Anche il sostituto naturale del portoghese, Luca Pellegrini, è out per infortunio
  • Senza Castellanos è Dia il centravanti, ai suoi lati Zaccagni a sinistra e Isaksen a destra al posto di Cancellieri
Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
Portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
Difensore centrale di destra
Juventus
Federico Gatti
Federico Gatti
Difensore centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
Difensore centrale di sinistra
Juventus
Francisco Conceição
Francisco Conceição
Esterno destro
Juventus
Teun Koopmeiners
Teun Koopmeiners
mezzala destra
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
Centrocampista centrale
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
Mezzala sinistra
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
Esterno sinistro
Juventus
Dusan Vlahovic
Dusan Vlahovic
attaccante
Juventus
Jonathan David
Jonathan David
attaccante

JUVE (3-5-2) la probabile formazione

Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Conceiçao, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Vlahovic, David. All. Tudor

  • Tudor ha in mente di schierare la Juventus con un 3-5-2, con Kalulu che tornerebbe a giocare nel terzetto di difensori centrali
  • La novità più importante riguarda Yildiz, che per la prima volta potrebbe andare in panchina a causa di un leggero fastidio al ginocchio
  • A centrocampo tornano titolari Locatelli e Conceiçao
  • In attacco si potrebbe vedere per la prima volta dall'inizio la coppia composta da Vlahovic e David

