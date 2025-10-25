Dove vedere Napoli-Inter

La partita Napoli-Inter, valida per l'8^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 25 ottobre alle ore 18.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Napoli e Inter

Il Napoli e l'Inter hanno pareggiato con il punteggio di 1-1 tutte le ultime tre sfide in Serie A, tanti pareggi quanti nelle precedenti 12 partite (due vittorie per il Napoli e sette per l'Inter nel parziale considerato); le due squadre non hanno mai diviso la posta in palio per quattro incontri consecutivi nella competizione. Il Napoli ha vinto 38 partite casalinghe contro l'Inter in Serie A (22N, 19P): almeno tre successi in più che contro qualsiasi altra avversaria nel massimo campionato. Nelle ultime sei sfide di campionato in casa dei campani, però, gli Azzurri hanno vinto solo una volta (3-1 il 21 maggio 2023, 3N, 2P). Il Napoli ha perso due delle ultime tre partite in Serie A (1V), tante quante nelle 31 precedenti (20V, 9N); in generale, i partenopei, che contano già due sconfitte in questo campionato, potrebbero arrivare a tre sconfitte nelle prime otto giornate di Serie A per la prima volta dalla stagione 2009/10 (quattro in quel caso). Il Napoli è imbattuto in Serie A in casa dalla sconfitta contro Lazio dell'8 dicembre 2024 e da allora ha ottenuto 11 vittorie interne (su 14 partite giocate), inclusi i successi nelle prime tre gare di questo campionato. Dopo aver perso due partite di Serie A con Udinese e Juventus tra agosto e settembre, l'Inter ha vinto le ultime quattro gare di campionato; tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei, solo il Bayern Monaco (sette) e il Marsiglia (cinque) vantano una striscia di successi più lunga nei tornei in corso rispetto ai nerazzurri (quattro, come lo Stoccarda). Dall’inizio della scorsa Serie A, l’Inter ha collezionato 12 clean sheets in trasferta, inclusi quattro nelle ultime cinque gare esterne; nessuna formazione dei maggiori cinque campionati europei ha fatto meglio nello stesso periodo (12 anche l'Atalanta).