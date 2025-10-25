Dove vedere Parma-Como

La partita tra Parma e Como dell'8^ giornata di Serie A si gioca sabato 25 ottobre alle 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky

La partita Parma-Como, valida per l'8^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 25 ottobre alle ore 15.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Parma e Como

Bilancio in equilibrio tra Parma e Como in Serie A, grazie a un successo per parte e due pareggi; nella sfida più recente, la gara di ritorno dello scorso campionato giocata proprio al Tardini, ebbero la meglio i lombardi grazie a un gol di Strefezza. Il Como ha vinto l'ultima trasferta di campionato contro il Parma, il 3 maggio scorso, dopo che nelle precedenti 15 sfide in casa dei gialloblù tra Serie A e Serie B non aveva mai avuto la meglio (nove successi interni e sei pareggi nel periodo). Il Parma ha mancato l'appuntamento con il gol nelle ultime due partite di campionato e non rimane a secco per tre sfide di Serie A di fila da gennaio-febbraio 2021; in generale i gialloblù non hanno segnato in cinque incontri stagionali, record negativo nel torneo in corso condiviso con Pisa ed Hellas Verona. Il Como, vittorioso nell'ultimo turno contro la Juventus, non ha ancora ottenuto due successi di fila in questo campionato, ma è rimasto imbattuto nelle ultime cinque giornate (2V, 3N) e nella passata stagione solo una volta ha fatto meglio (otto tra marzo e maggio - incluso un successo contro il Parma). Il Como ha vinto quattro delle ultime sette trasferte di Serie A (2N, 1P), tanti successi esterni quanti quelli ottenuti nelle precedenti 68 gare nella competizione (23N, 41P); tra i tecnici dei lariani in Serie A, infatti, solo Mario Varglien (otto) ha collezionato più vittorie in trasferta rispetto a Cesc Fàbregas (sei).

Qualora vincesse a Parma, il Como stabilirebbe la sua miglior partenza di sempre considerando le prime otto partite di un campionato di Serie A: pur considerando i tre punti a vittoria anche prima del 1994/95, i lariani non hanno mai raggiunto quota 15 punti (e cioè quattro vittorie e tre pareggi) nelle prime otto gare giocate.