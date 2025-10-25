Offerte Sky
Sassuolo-Roma, le probabili formazioni

Serie A

Per dimenticare le delusioni contro Inter e Viktoria Plzen, Gasperini dovrebbe dare ancora un'opportunità a Dybala da centravanti nel tridente con Soulé e Pellegrini, al rientro dopo la panchina in Europa League. Per sostituire l'infortunato Angelino, spazio a Tsimikas a sinistra con Celik nella difesa a tre. Grosso fa affidamento sul tridente composto da Berardi, Pinamonti e Laurienté

GASPERINI: "CI SIAMO CHIARITI CON DYBALA"

Probabili formazioni
Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
Portiere
Sassuolo
Sebastian Walukiewicz
Sebastian Walukiewicz
Terzino destro
Sassuolo
Jay Idzes
Jay Idzes
Difensore centrale
Sassuolo
Filippo Romagna
Filippo Romagna
Difensore centrale
Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
Terzino sinistro
Sassuolo
Ismaël Koné
Ismaël Koné
Mezzala destra
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
Centrocampista centrale
Sassuolo
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt
Mezzala sinistra
Sassuolo
Domenico Berardi
Domenico Berardi
Ala destra
Sassuolo
Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti
Centravanti
Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
Ala sinistra

SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione

Muric, Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig, Koné, Matic, Thorstvedt, Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

  • L'attacco non cambia mai, attorno alla prima punta Pinamonti giostrano Berardi a destra e Laurientè a sinistra. Dalla panchina l'ex Volpato 
  • Un ex in campo è invece Nemanja Matic, a centrocampo con Kone e Thorsvedt, in vantaggio su Vranckx
  • In difesa c'è Walukiewicz a destra, al centro invece Romagna prende il posto dell'indisponibile Muharemovic
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
Portiere
Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
Difensore di destra
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
Difensore centrale
Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
Difensore di sinistra
Roma
Wesley
Wesley
Esterno destro
Roma
Manu Koné
Manu Koné
Centrocampista centrale
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
Centrocampista centrale
Roma
Kostas Tsimikas
Kostas Tsimikas
Esterno sinistro
Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
Trequartista
Roma
Lorenzo Pellegrini
Lorenzo Pellegrini
Trequartista
Roma
Paulo Dybala
Paulo Dybala
Centravanti

ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione

Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini

  • Ancora assente Angelino, sarà Tsimikas a sostituirlo con Wesley sulla fascia destra e Celik nella linea a tre con Mancini e Ndicka
  • In attacco torna Pellegrini, con lui Soulè e Dybala. Ancora in panchina sia Dovbyk che Ferguson
  • Recuperato Kone a centrocampo, accanto a lui Cristante che ha riposato in Europa League

CALCIO: SCELTI PER TE