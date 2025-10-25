Per dimenticare le delusioni contro Inter e Viktoria Plzen, Gasperini dovrebbe dare ancora un'opportunità a Dybala da centravanti nel tridente con Soulé e Pellegrini, al rientro dopo la panchina in Europa League. Per sostituire l'infortunato Angelino, spazio a Tsimikas a sinistra con Celik nella difesa a tre. Grosso fa affidamento sul tridente composto da Berardi, Pinamonti e Laurienté

GASPERINI: "CI SIAMO CHIARITI CON DYBALA"