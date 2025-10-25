Per dimenticare le delusioni contro Inter e Viktoria Plzen, Gasperini dovrebbe dare ancora un'opportunità a Dybala da centravanti nel tridente con Soulé e Pellegrini, al rientro dopo la panchina in Europa League. Per sostituire l'infortunato Angelino, spazio a Tsimikas a sinistra con Celik nella difesa a tre. Grosso fa affidamento sul tridente composto da Berardi, Pinamonti e Laurienté
SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione
Muric, Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig, Koné, Matic, Thorstvedt, Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
- L'attacco non cambia mai, attorno alla prima punta Pinamonti giostrano Berardi a destra e Laurientè a sinistra. Dalla panchina l'ex Volpato
- Un ex in campo è invece Nemanja Matic, a centrocampo con Kone e Thorsvedt, in vantaggio su Vranckx
- In difesa c'è Walukiewicz a destra, al centro invece Romagna prende il posto dell'indisponibile Muharemovic
ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione
Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini
- Ancora assente Angelino, sarà Tsimikas a sostituirlo con Wesley sulla fascia destra e Celik nella linea a tre con Mancini e Ndicka
- In attacco torna Pellegrini, con lui Soulè e Dybala. Ancora in panchina sia Dovbyk che Ferguson
- Recuperato Kone a centrocampo, accanto a lui Cristante che ha riposato in Europa League