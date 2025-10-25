Dove vedere Udinese-Lecce

La partita tra Udinese e Lecce dell'8^ giornata di Serie A si gioca sabato 25 ottobre alle 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Udinese-Lecce, valida per l'8^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 25 ottobre alle ore 15.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Udinese e Lecce

L'Udinese ha vinto tutte le ultime tre partite contro il Lecce, senza subire gol; solo una volta i bianconeri sono riusciti a ottenere quattro successi di fila con clean sheets contro una singola avversaria in Serie A, tra il 1997 e il 1998 contro il Piacenza.

Tra le squadre attualmente in Serie A, il Lecce è quella contro cui l'Udinese vanta la percentuale di successi casalinghi maggiore: 70.6%, frutto di 12 vittorie in 17 sfide (2N, 3P), inclusa l'ultima in ordine di tempo (1-0 il 5 ottobre 2024 firmato Zemura su punizione). L'Udinese ha pareggiato le ultime due partite di Serie A, e potrebbe eguagliare i tre pareggi consecutivi registrati tra dicembre e gennaio della scorsa stagione; i bianconeri potrebbero arrivare a quattro "X" nelle prime otto gare stagionali per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria (dopo il 1998/99, 2006/07 e 2023/24). L'Udinese non vince una partita casalinga in Serie A da inizio marzo (3N, 5P) – da quel momento in avanti, nessuna squadra presente in Serie A in entrambe le ultime due stagioni ha guadagnato meno punti dei friulani (tre) in gare interne nella competizione. Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite di Serie A, contro Bologna, Parma e Sassuolo (1V, 2N); i pugliesi non arrivano a quattro gare di fila senza sconfitte in una singola stagione da aprile-maggio 2024 (due vittorie e due pareggi in quel caso, con Gotti in panchina). Il Lecce ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro trasferte di Serie A, subendo quattro reti nella rimanente, collezionando tanti clean sheets quanti nelle precedenti 18 gare fuori casa nella competizione.