Tudor: "Nessun passo indietro, solo passi avanti"

La Juventus perde contro la Lazio, terza sconfitta di fila per i bianconeri, che non vincono da 8 partite. Tudor analizza il momento difficile della sua squadra: "Non accetto che si dica che oggi abbiamo fatto malissimo, ma dobbiamo buttarla dentro e fare qualcosa in più. Dobbiamo stare uniti e compatti. Non ho sentito la società, ora mi sento malissimo perché abbiamo perso tre partite consecutive"

Prova a essere il più lucido possibile Igor Tudor nel dopogara del match perso contro la Lazio per 1-0, terza sconfitta consecutiva tra campionato e Champions e una vittoria che manca da otto gare: "E' un momento bruttissimo, abbiamo preparato la partita sotto tutti i punti di vista come una partita importante, con una bella vittoria potevamo ripartire - dice - Non siamo riusciti a fare gol, abbiamo provato in tutti i modi e abbiamo concesso il gol al primo errore". Come si rimedia: "Dobbiamo stare uniti e compatti, dando qualcosa di più. Siamo entrati tante volte dentro l'area, abbiamo gli 'expected goals' doppi rispetto alla Lazio, ma bisogna buttarla dentro. Abbiamo provato due attaccanti con Cisco, poi Kenan e Openda, ma non basta".



"In questo momento l'allenatore deve stare zitto e lavorare" Nell'immediato un calendario un po' più agevole per ripartire: "Per noi sono tutte partite difficili, ho parlato tanto di questa cosa. Anche quando si giocava una volta a settimana e si affrontavano squadre di livello inferiore si vinceva con un gol di scarto, questa squadra non ha mai vinto 3 o 4-0, è un bene però rigiocare subito". Le critiche ci sono, un intervento della società sarebbe forse opportuno? "È una domanda in questo momento inutile, non ha importanza in questo momento - dice - Passi indietro? Che vuol dire? I passi si fanno solo in avanti". Nessun incontro con la società: "No, ho parlato solo con la squadra. Ho fatto una chiacchierata in spogliatoio, tutti delusi ma solo questo - spiega ancora - Si è perso e si pensa che la Lazio ha fatto un partitone e noi abbiamo fatto malissimo, questo non lo accetto. Capisco che in questo momento difficile l'allenatore deve star zitto e lavorare".