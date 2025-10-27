Sarri: "È una grande risposta alle difficoltà"

L'allenatore della Lazio commenta il successo sulla Juventus: "Il gol di Basic ci ha permesso di sfruttare gli spazi e di soffrire poco, è una vittoria per il popolo della Lazio dopo un periodo difficile". Ed ancora: "L'elogio va fatto a tutta la squadra e non ai singoli, ora dobbiamo dare continuità a questa risposta caratteriale" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

C'è inevitabilmente grande soddisfazione nelle parole di Maurizio Sarri al termine della vittoria della sua Lazio contro la Juve: "Abbiamo fatto otto punti in quattro partite affrontando Atalanta e Juventus da quando siamo in emergenza. Abbiamo risposto con carattere e momenti di buon calcio, è chiaro che c'è da migliorare - dice - Abbiamo fatto una buona fase difensiva, andare in vantaggio dopo nove minuti ci ha concesso spazi per essere pericolosi, specialmente nel secondo tempo avevamo spazi e abbiamo sofferto pochissimo". Un successo anche per i tifosi: "Sono contento per i ragazzi e per il nostro popolo che finalmente iniziamo a dargli qualche soddisfazione in un periodo difficile iniziato mesi fa e che stava diventando maledetto". Una Lazio che è sembrata anche solida mentalmente: "In questo momento di difficoltà la risposta caratteriale è stata forte, da inizio stagione ci è mancata continuità su certe caratteristiche mentali che stiamo trovando nelle ultime quattro partite. Dobbiamo ora trovarle nel lungo periodo".



"Va elogiata la squadra, volevamo regalare una gioia ai tifosi" Tante le prestazioni individuali da sottolineare, ma Sarri non vuole fare nomi: "Quando la squadra risponde in questo modo è giusto elogiare la squadra più dei singoli. Tutti i singoli in questa partita hanno fatto quello che dovevano fare, anche chi ha fatto una prestazione meno appariscente è stato concreto Oggi tralascerei discorsi individuali e farei un elogio alla squadra". Anche Dia che spesso è troppo lontano dalla porta: "A noi farebbe comodo anche un po' più alto, ma se lo lasci libero è molto portato a venire incontro. Con squadre che si orientano uomo su uomo preferisco che lo faccia perché ci apre spazi per inserimenti, se trovi una squadra orientata sulla palla è meglio se sta più avanti". Ed ancora : "C'è stata soddisfazione da parte nostra, per i ragazzi e per il popolo laziale. A prescindere dalla polemica con la società di cui non mi interesso, ma a livello di squadra non ci hanno fatto mancare nulla per 100 minuti. Era giusto dare una soddisfazione a loro, è una cosa che sentivo. Noi siamo contenti di vincere contro tutte le grandi squadre, non ci interessa la Juventus. Ci interessano solo la Lazio e i laziali". juventus Tudor: "Nessun passo indietro, solo passi avanti"