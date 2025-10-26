Dove vedere Sassuolo-Roma

La partita tra Sassuolo e Roma dell'8^ giornata di Serie A si gioca domenica 26 ottobre alle 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Sassuolo-Roma, valida per l'8^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 26 ottobre alle ore 15.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Sassuolo e Roma

Il Sassuolo ha vinto solo due delle 22 sfide contro la Roma in Serie A, pareggiandone però ben nove (11P), solo contro Cagliari e Udinese (entrambi 10) i neroverdi hanno registrato più pareggi nel massimo campionato. La Roma potrebbe diventare la prima squadra a vincere sette trasferte contro il Sassuolo in Serie A: finora sei successi giallorossi, quattro pareggi e una vittoria neroverde (arrivata il 1° febbraio 2020 per 4-2) in 11 precedenti tra le due formazioni al MAPEI Stadium. Il Sassuolo arriva da due clean sheet di fila in campionato e potrebbe evitare di subire gol in tre match consecutivi di Serie A per la prima volta dal novembre 2020 con Roberto De Zerbi allenatore. In generale, i neroverdi hanno mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque gare di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 48 partite nel massimo torneo. In 12 stagioni di Serie A, questa è la quarta volta che il Sassuolo guadagna almeno 10 punti dopo le prime sette partite, dopo il 2020/21 (15), il 2018/19 (13) e il 2015/16 (12) - in tutte queste tre stagioni i neroverdi terminarono l'ottava gara con almeno 13 punti. Tra le squadre attualmente in Serie A, la Roma è quella che aspetta da più partite il pareggio: 13 (10V, 3P); l'ultimo segno "X" dei giallorossi in campionato risale allo scorso 13 aprile contro la Lazio (1-1). Nell'anno solare 2025 nessuna squadra ha guadagnato più punti della Roma in trasferta nei Big-5 campionati europei: 32 in 13 match fuori casa (10V, 2N, 1P), esattamente come il Barcellona. Nello stesso periodo, la Roma è una delle due squadre con il maggior numero di clean sheet esterni (otto, al pari del Manchester City).