Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Arbitri Serie A, 9^ giornata: le designazioni per il turno infrasettimanale

Serie A

Sarà Daniele Doveri ad arbitrare Atalanta-Milan, sfida in programma martedì 28 ottobre alle 20.45. Crezzini designato per Roma-Parma di mercoledì alle 18.30 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW), allo stesso orario Juventus-Udinese affidata a Di Bello. In serata alle 20.45 un altro match su Sky, Inter-Fiorentina, che sarà diretta da Sozza. Ecco tutte le designazioni

JUVE, NEWS LIVE SUL NUOVO ALLENATORE

LECCE-NAPOLI    Martedì 28 ottobre ore 18.30

  • COLLU
  • ROSSI L. – CAVALLINA
  • IV:      MASSIMI
  • VAR:     GARIGLIO
  • AVAR:      PATERNA

 

ATALANTA-MILAN    Martedì 28 ottobre ore 20.45

  • DOVERI
  • VECCHI – MORO
  • IV:      MANGANIELLO
  • VAR:     CHIFFI
  • AVAR:      DIONISI

 

COMO-VERONA     mercoledì 29 ottobre ore 18.30

  • MARCENARO
  • ROSSI C. – BIANCHINI
  • IV:       PERRI
  • VAR:      SERRA
  • AVAR:       GIUA

 

JUVENTUS-UDINESE     mercoledì 29 ottobre ore 18.30

  • DI BELLO
  • ROSSI M. – BERCIGLI
  • IV:     BONACINA
  • VAR:     PATERNA
  • AVAR:     GUIDA

 

ROMA-PARMA    mercoledì 29 ottobre ore 18.30 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)

  • CREZZINI
  • PERETTI – ZINGARELLI
  • IV:      LA PENNA
  • VAR:     AURELIANO
  • AVAR:    MAGGIONI

 

BOLOGNA-TORINO     mercoledì 29 ottobre ore 20.45

  • AYROLDI
  • CECCONI – CIPRESSA
  • IV:     ZUFFERLI
  • VAR:     DI PAOLO
  • AVAR:      NASCA

 

GENOA-CREMONESE     mercoledì 29 ottobre ore 20.45

  • ABISSO
  • DI GIOIA – DI GIACINTO
  • IV:    PERENZONI
  • VAR:     DIONISI
  • AVAR:     VOLPI

 

INTER-FIORENTINA     mercoledì 29 ottobre ore 20.45 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)

  • SOZZA
  • COSTANZO – PASSERI
  • IV:     FOURNEAU
  • VAR:     GHERSINI
  • AVAR:       CHIFFI

 

CAGLIARI-SASSUOLO    Giovedì 30 ottobre ore 18.30

  • PAIRETTO
  • COLAROSSI – SCARPA
  • IV:       MARINELLI
  • VAR:      CAMPLONE
  • AVAR:      GUIDA

 

PISA-LAZIO    Giovedì 30 ottobre ore 20.45 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)

  • MASSA
  • DEI GIUDICI – TRINCHIERI
  • IV:     FABBRI
  • VAR:    MAGGIONI
  • AVAR:      GHERSINI

Serie A: Altre Notizie

Juric verso Atalanta-Milan: "Ci manca solo il gol"

ATALANTA

Vigilia della sfida a Bergamo in programma martedì alle 20.45, match introdotto in conferenza...

La presentazione della 9^ giornata di Serie A

guida tv

Turno infrasettimanale di Serie A da martedì 28 a giovedì 30 ottobre. Mercoledì 29,  alle...

Atalanta-Milan a Doveri, Inter-Fiorentina a Sozza

Serie A

Sarà Daniele Doveri ad arbitrare Atalanta-Milan, sfida in programma martedì 28 ottobre alle...

Risentimento muscolare per Mkhitaryan: out un mese

inter

Il centrocampista, che aveva chiesto il cambio un problema muscolare nella gara contro il Napoli,...

Lesione di alto grado per De Bruyne: lungo stop

napoli

Il centrocampista belga si è sottoposto agli esami strumentali dopo il problema muscolare...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE