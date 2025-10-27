Sarà Daniele Doveri ad arbitrare Atalanta-Milan, sfida in programma martedì 28 ottobre alle 20.45. Crezzini designato per Roma-Parma di mercoledì alle 18.30 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW), allo stesso orario Juventus-Udinese affidata a Di Bello. In serata alle 20.45 un altro match su Sky, Inter-Fiorentina, che sarà diretta da Sozza. Ecco tutte le designazioni
LECCE-NAPOLI Martedì 28 ottobre ore 18.30
- COLLU
- ROSSI L. – CAVALLINA
- IV: MASSIMI
- VAR: GARIGLIO
- AVAR: PATERNA
ATALANTA-MILAN Martedì 28 ottobre ore 20.45
- DOVERI
- VECCHI – MORO
- IV: MANGANIELLO
- VAR: CHIFFI
- AVAR: DIONISI
COMO-VERONA mercoledì 29 ottobre ore 18.30
- MARCENARO
- ROSSI C. – BIANCHINI
- IV: PERRI
- VAR: SERRA
- AVAR: GIUA
JUVENTUS-UDINESE mercoledì 29 ottobre ore 18.30
- DI BELLO
- ROSSI M. – BERCIGLI
- IV: BONACINA
- VAR: PATERNA
- AVAR: GUIDA
ROMA-PARMA mercoledì 29 ottobre ore 18.30 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)
- CREZZINI
- PERETTI – ZINGARELLI
- IV: LA PENNA
- VAR: AURELIANO
- AVAR: MAGGIONI
BOLOGNA-TORINO mercoledì 29 ottobre ore 20.45
- AYROLDI
- CECCONI – CIPRESSA
- IV: ZUFFERLI
- VAR: DI PAOLO
- AVAR: NASCA
GENOA-CREMONESE mercoledì 29 ottobre ore 20.45
- ABISSO
- DI GIOIA – DI GIACINTO
- IV: PERENZONI
- VAR: DIONISI
- AVAR: VOLPI
INTER-FIORENTINA mercoledì 29 ottobre ore 20.45 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)
- SOZZA
- COSTANZO – PASSERI
- IV: FOURNEAU
- VAR: GHERSINI
- AVAR: CHIFFI
CAGLIARI-SASSUOLO Giovedì 30 ottobre ore 18.30
- PAIRETTO
- COLAROSSI – SCARPA
- IV: MARINELLI
- VAR: CAMPLONE
- AVAR: GUIDA
PISA-LAZIO Giovedì 30 ottobre ore 20.45 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW)
- MASSA
- DEI GIUDICI – TRINCHIERI
- IV: FABBRI
- VAR: MAGGIONI
- AVAR: GHERSINI