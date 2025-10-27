Match in programma martedì alle 20.45 a Bergamo, dove Juric pensa di riproporre Lookman come centravanti insieme a De Ketelaere e Samardzic. In difesa possibile spazio dall'inizio per Kossounou e Ahanor. Allegri va verso lo stesso undici schierato contro il Pisa ad eccezione del ritrovato Tomori al posto di De Winter. In attacco Gimenez è in vantaggio su Nkunku per affiancare Leao. Recuperato Loftus-Cheek che parte dalla panchina

