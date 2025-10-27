Offerte Sky
Probabili formazioni di Atalanta-Milan

Serie A

Match in programma martedì alle 20.45 a Bergamo, dove Juric pensa di riproporre Lookman come centravanti insieme a De Ketelaere e Samardzic. In difesa possibile spazio dall'inizio per Kossounou e Ahanor. Allegri va verso lo stesso undici schierato contro il Pisa ad eccezione del ritrovato Tomori al posto di De Winter. In attacco Gimenez è in vantaggio su Nkunku per affiancare Leao. Recuperato Loftus-Cheek che parte dalla panchina

LE CONFERENZE: JURIC - ALLEGRI

Probabili formazioni
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
portiere
Atalanta
Odilon Kossounou
Odilon Kossounou
difensore di destra
Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
difensore centrale
Atalanta
Honest Ahanor
Honest Ahanor
difensore di sinistra
Atalanta
Raoul Bellanova
Raoul Bellanova
esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
centrocampista centrale
Atalanta
Éderson
Éderson
centrocampista centrale
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
esterno sinistro
Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
trequartista
Atalanta
Lazar Samardzic
Lazar Samardzic
trequartista
Atalanta
Ademola Lookman
Ademola Lookman
attaccante

La probabile formazione

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Samardzic; Lookman. All. Juric

  • Possibile ritorno da centravanti per Lookman al posto di Krstovic, scelta che riporta Samardzic sulla trequarti insieme a De Ketelaere.
  • Sulle fasce ancora Bellanova e Zalewski, ritorno a centrocampo per De Roon schierato in difesa a Cremona.
  • In difesa vanno verso la titolarità sia Kossounou che Ahanor insieme a Djimsiti
Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
portiere
Milan
Fikayo Tomori
Fikayo Tomori
difensore di destra
Milan
Matteo Gabbia
Matteo Gabbia
difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
difensore di sinistra
Milan
Alexis Saelemaekers
Alexis Saelemaekers
esterno destro
Milan
Youssouf Fofana
Youssouf Fofana
mezzala destra
Milan
Luka Modric
Luka Modric
centrocampista centrale
Milan
Samuele Ricci
Samuele Ricci
mezzala sinistra
Milan
Davide Bartesaghi
Davide Bartesaghi
esterno sinistro
Milan
Santiago Giménez
Santiago Giménez
attaccante
Milan
Rafael Leão
Rafael Leão
attaccante

La probabile formazione

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri

  • Si va verso lo stesso undici schierato contro il Pisa: davanti Gimenez è in vantaggio su Nkunku per affiancare Leao. Recuperato Loftus-Cheek che partirà dalla panchina.
  • L'unica novità iniziale è il ritorno di Tomori, che si riprende il suo posto in difesa occupato da De Winter.
  • Conferme a centrocampo con Fofana e Ricci insieme a Modric. Sulle fasce riecco Saelemaekers e Bartesaghi

