Match in programma martedì alle 20.45 a Bergamo, dove Juric pensa di riproporre Lookman come centravanti insieme a De Ketelaere e Samardzic. In difesa possibile spazio dall'inizio per Kossounou e Ahanor. Allegri va verso lo stesso undici schierato contro il Pisa ad eccezione del ritrovato Tomori al posto di De Winter. In attacco Gimenez è in vantaggio su Nkunku per affiancare Leao. Recuperato Loftus-Cheek che parte dalla panchina
La probabile formazione
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Samardzic; Lookman. All. Juric
- Possibile ritorno da centravanti per Lookman al posto di Krstovic, scelta che riporta Samardzic sulla trequarti insieme a De Ketelaere.
- Sulle fasce ancora Bellanova e Zalewski, ritorno a centrocampo per De Roon schierato in difesa a Cremona.
- In difesa vanno verso la titolarità sia Kossounou che Ahanor insieme a Djimsiti
La probabile formazione
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri
- Si va verso lo stesso undici schierato contro il Pisa: davanti Gimenez è in vantaggio su Nkunku per affiancare Leao. Recuperato Loftus-Cheek che partirà dalla panchina.
- L'unica novità iniziale è il ritorno di Tomori, che si riprende il suo posto in difesa occupato da De Winter.
- Conferme a centrocampo con Fofana e Ricci insieme a Modric. Sulle fasce riecco Saelemaekers e Bartesaghi