Napoli, De Bruyne verso un lungo stop: lesione di alto grado del bicipite femorale

Il centrocampista belga si è sottoposto agli esami strumentali dopo il problema muscolare accusato nella gara contro l'Inter. De Bruyne ha riportato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Lo stop sarà di almeno 3-4 mesi, ora il calciatore dovrà decidere se operarsi o optare per una terapia conservativa

SERIE A, GLI INDISPONIBILI PER LA 9^ GIORNATA

Lungo stop per Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Napoli era stato costretto a chiedere il cambio al 37' del match contro l'Inter per un problema muscolare dopo aver calciato, e segnato, il rigore che aveva sbloccato la partita del "Maradona". La sua smorfia di dolore aveva subito fatto temere il peggio e le brutte sensazioni sono state confermate dagli esami strumentali svolti nella giornata di lunedì. Il belga, infatti, ha riportato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Lo stop sarà lungo, di almeno 3-4 mesi: ora il calciatore dovrà decidere insieme allo staff medico se operarsi o optare per una terapia conservativa come ha fatto Lukaku. 

Il comunicato del Napoli

"In seguito all'infortunio occorso durante il match contro l'Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo", si legge nel comunicato del Napoli.

