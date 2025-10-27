Napoli, infortunio De Bruyne: quali partite salterà tra Serie A e Champions League
Brutta tegola per il Napoli che perde Kevin De Bruyne per una lesione di alto grado del bicipite femorale. Il belga tornerà nel 2026, saltando almeno la restante parte del girone d'andata e le partite della fase a girone unico della Champions, oltre che la Supercoppa Italiana e gli ottavi di Coppa Italia: ecco le gare in cui non sarà disponibile
- "In seguito all'infortunio occorso durante il match contro l'Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo". Un infortunio che lo costringerà a uno stop di 3-4 mesi, con rientro previsto non prima di febbraio.
- Data: martedì 28 ottobre, ore 18.30
- Competizione: Serie A, 9^ giornata
- Data: sabato 1 novembre, ore 18
- Competizione: Serie A, 10^ giornata
- Data: martedì 4 novembre, ore 18.45
- Competizione: Champions League, 4^ giornata
- Data: domenica 9 novembre, ore 15
- Competizione: Serie A, 11^ giornata
- Data: sabato 22 novembre, ore 20.45
- Competizione: Serie A, 12^ giornata
- Data: martedì 25 novembre, ore 21
- Competizione: Champions League, 5^ giornata
- Data: domenica 30 novembre, ore 20.45
- Competizione: Serie A, 13^ giornata
- Data: mercoledì 3 dicembre, ore 18
- Competizione: Coppa Italia, ottavi di finale
- Data: domenica 7 dicembre, ore 20.45
- Competizione: Serie A, 14^ giornata
- Data: mercoledì 10 dicembre, ore 21
- Competizione: Champions League, 6^ giornata
- Data: domenica 14 dicembre, ore 15
- Competizione: Serie A, 15^ giornata
- Data: giovedì 18 dicembre, ore 20
- Competizione: Supercoppa Italiana, semifinale*
- Data: domenica 28 dicembre, ore 15
- Competizione: Serie A, 17^ giornata
- Data: domenica 4 gennaio, ore 12.30
- Competizione: Serie A, 18^ giornata
- Data: mercoledì 7 gennaio, ore 18.30
- Competizione: Serie A, 19^ giornata
- Data: domenica 11 gennaio, ore 20.45
- Competizione: Serie A, 20^ giornata
- Data: mercoledì 14 gennaio, ore 18.30
- Competizione: Serie A, 16^ giornata
- Data: sabato 17 gennaio, ore 18
- Competizione: Serie A, 21^ giornata
- Data: martedì 20 gennaio, ore 21
- Competizione: Champions League, 7^ giornata
- Data: domenica 25 gennaio, ore 18
- Competizione: Serie A, 22^ giornata
- Data: mercoledì 28 gennaio, ore 21
- Competizione: Champions League, 8^ giornata
- A questo punto saranno trascorsi 3 mesi dall'infortunio di De Bruyne e sarà da vedere se il belga avrà recuperato: ecco come proseguirà il calendario degli azzurri nel mese successivo
- Napoli-Fiorentina (weekend dell'1 febbraio 2026)
- Genoa-Napoli (weekend dell'8 febbraio 2026)
- Napoli-Roma (weekend del 15 febbraio 2026)
- Atalanta-Napoli (weekend del 22 febbraio 2026)
**più eventuali partite di Champions League e di Coppa Italia