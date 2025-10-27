Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Napoli, infortunio De Bruyne: quali partite salterà tra Serie A e Champions League

napoli fotogallery
24 foto

Brutta tegola per il Napoli che perde Kevin De Bruyne per una lesione di alto grado del bicipite femorale. Il belga tornerà nel 2026, saltando almeno la restante parte del girone d'andata e le partite della fase a girone unico della Champions, oltre che la Supercoppa Italiana e gli ottavi di Coppa Italia: ecco le gare in cui non sarà disponibile

INFORTUNIO DE BRUYNE, LE NEWS

ALTRE FOTOGALLERY

Non solo Schick: gli ultimi rinnovi in Europa

Calciomercato

Rinnovi ufficiali in Europa: Patrik Schick prolunga col Bayer Leverkusen fino al 2030 dopo una...

73 foto

Europa League: sorteggiati accoppiamenti playoff

Europa League

Nell'Europa League 2025/26 sono stati sorteggiati gli accoppiamenti in vista dei...

22 foto

Champions, sorteggiati gli accoppiamenti playoff

Champions League

La Champions League 2025/26 prende forma: sono stati sorteggiati oggi gli accoppiamenti in vista...

39 foto

Cessioni record dell'Ajax: Hato al 5° posto

CLASSIFICA

Con la vendita di Hato al Chelsea, l’Ajax conferma la sua abilità nello scoprire (o crescere)...

20 foto

La top 11 più preziosa in Arabia: ben 7 ex Serie A

Calciomercato

Ancora protagonista sul mercato, l'Arabia Saudita continua ad accogliere nuovi big a suon di...

12 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    De Bruyne, stop di 3-4 mesi: ipotesi operazione

    napoli

    Il centrocampista belga si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione...

    Juric verso Atalanta-Milan: "Ci manca solo il gol"

    ATALANTA

    Vigilia della sfida a Bergamo in programma martedì alle 20.45, match introdotto in conferenza...

    La presentazione della 9^ giornata di Serie A

    guida tv

    Turno infrasettimanale di Serie A da martedì 28 a giovedì 30 ottobre. Mercoledì 29,  alle...