Contro la Lazio è arrivato il terzo ko consecutivo, otto partite senza vittoria. Del Piero analizza il momento al Club: "Credo che i problemi della Juve siano tanti e complessi, e non credo che con un altro allenatore questa squadra possa vincere il campionato. Il DNA della squadra è sempre stato vincere, ma oggi la storia è diversa"

Un'altra sconfitta: 1-0 Lazio all'Olimpico, la terza di fila contando le varie competizioni, otto partite senza successo e quattro consecutive senza mai riuscire a fare un singolo gol. Juve, c'è un problema. Ma quale? A Sky Calcio Club prova a delinearlo chi conosce benissimo la storia del club: "Tudor in confusione? Non credo sia la parola più adatta - spiega Del Piero -. Lo conosco bene come calciatore e come uomo, ma non è confusione, penso che oggi la Juve non abbia un problema di allenatore ma qualcosa di più complesso, su come è strutturata la squadra, come sono amalgamati, come stanno rendendo e di risultati, che chiaramente ti affossano un po'. È complesso. Stasera la Juve era viva, non ha demeritato e forse il pari sarebbe stato più giusto, anche a Madrid non ha fatto male, il problema sono partite come quelle di Como".

Il DNA Juve Del Piero prosegue: "Non credo che con un altro allenatore questa squadra possa vincere il campionato. Tudor non ha ancora undici titolari, e non è perché non lo voglia lui, ma perché al di là di due o tre giocatori costanti come Yildiz e Thuram, tutti gli altri fanno fatica, ne giocano uno-due bene e poi due male, e quindi sei costretto a ruotare. Certo, vedendo le big d'Europa tutte hanno almeno nove giocatori scelti per essere titolari". Infine l'aspetto più psicologico: "Alla Juve si lotta per vincere e per il primo posto - dice ADP -, se arrivi secondo è una sconfitta. È quello che ho vissuto io da giovane e nel corso di tutta la mia storia in bianconero. È il DNA della Juve, ma da qualche anno la storia è diversa. E probabilmente questa è una squadra che non può avere quella mentalità, ma deve costruirla tramite dei passaggi".