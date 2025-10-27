Dopo non aver preso parte ad alcun gol in tutti i primi tre incroci giocati contro l'Udinese in Serie A, Dusan Vlahovic è stato coinvolto in quattro marcature (tre reti, un assist) nelle successive quattro sfide contro i friulani nella competizione, compreso un gol nel match più recente dello scorso 18 maggio. Inoltre, a partire dal 2019/20, ovvero dalla sua prima stagione in gol nel torneo, il serbo potrebbe diventare soltanto il secondo giocatore a tagliare il traguardo dei 50 gol in gare casalinghe, dopo Lautaro Martínez (58) - al momento 48 reti, al pari di Ciro Immobile.
Juventus-Udinese, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo tre sconfitte consecutive e l'esonero di Tudor, la Juventus ospita allo Stadium l'Udinese. Brambilla, allenatore della Next Gen che guiderà i padroni di casa in questa partita, schiera Openda e Vlahovic dall'inizio con Yildiz sulla trequarti. Chiellini a Dazn: "Esonero di Tudor sofferto ma necessario. Spalletti? Grande allenatore ma non c'è nulla di firmato". Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18.30
LE FORMAZIONI UFFICIALI
JUVENTUS (3-4-1-2): Di Gregorio, Kaluku, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli. McKennie, Kostic; Yildiz, Openda, Vlahovic. All. Brambilla
UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic
Buffon a Sky: "Spalletti il profilo giusto per la Juventus"
Il cammino della Juventus fin qui...
Periodo tutt'altro che esaltante per la Juventus che ha vinto le prime 3 giornate di campionato ma poi non è più riuscita a ottenere alcun successo (sia in campionato che in Europa). L'ultima vittoria è datata 13 settembre, con Yildiz e compagni che sono reduci da 3 sconfitte di fila. Da qui la scelta della società di esonerare Igor Tudor.
Le 11 gare giocate fin qui:
- Juventus-Parma 2-0
- Genoa-Juventus 0-1
- Juventus-Inter 4-3
- Juventus-B. Dortmund 4-4 (UCL)
- Verona-Juventus 1-1
- Juventus-Atalanta 1-1
- Villarreal-Juventus 2-2 (UCL)
- Juventus-Milan 0-0
- Como-Juventus 2-0
- Real Madrid-Juventus 1-0 (UCL)
- Lazio-Juventus 1-0
Crisi Juve, numeri che non si vedevano da decenni
Chiellini: "Esonero di Tudor sofferto ma necessario. Spalletti? Nulla di firmato"
Giorgio Chiellini è intervenuto su Dazn prima del fischio d'inizio di Juventus-Udinese: "Penso che Tudor vada ringraziato perché ha fatto un lavoro importante, l'anno scorso ha conseguito ottimi risultati e ci ha portato in Champions che non era scontato. Se abbiamo preso questa decisione è perché l'abbiamo ritenuta necessaria. E' stata una decisione condivisa, per ripartire, perché crediamo che questa squadra possa fare un ottimo campionato e che ci fosse bisogno di qualcosa di diverso". Su Spalletti: "Credo che sia un grande allenatore, ha esperienza e un gioco moderno. Permettetemi di aspettare e rispettare tutte le parti in causa prima di parlare perché non c'è nulla di firmato. In questo momento cerchiamo di conquistare i 3 punti per ripartire, ringraziamo Brambilla che ha guidato la squadra e la guiderà questa sera, poi parleremo del futuro". Sulla scelta dell'esonero: "E' stata una decisione sofferta per mille motivi. Non solo perché non è nel dna della Juventus, ma anche per la persona che ci ha dato tanto in questi mesi. Questo lo considero un anno di costruzione, un anno sicuramente non facile dove ci sono stati grandi cambiamenti ma che serve alla Juve per tornare a primeggiare e vincere. Abbiamo preso una decisione importante ma molto difficile perché pensiamo si possa fare molto bene sia nei prossimi anni che da subito". In chiusura sull'annuncio di un nuovo direttore sportivo: "Arriverà nelle prossime settimane, a brevissimo non credo ma sicuramente nell'organigramma manca ancora un direttore sportivo".
Totti: "La Juventus con Spalletti farebbe un affare"
Spalletti a Sky Sport: "Fortunato chi sostituirà Tudor"
Il cammino dell'Udinese fin qui...
Il cammino della squadra di Runjaic è sicuramente positivo. Solamente due le sconfitte in campionato, con i bianconeri che sono riusciti a battere anche l'Inter a San Siro. I friulani sono imbattuti da tre partite e sono reduci dal successo contro il Lecce.
Le 10 gare giocate fin qui:
- Udinese-Carrarese 2-0 (Coppa Italia)
- Udinese-Verona 1-1
- Inter-Udinese 1-2
- Pisa-Udinese 0-1
- Udinese-Milan 0-3
- Udinese-Palermo 2-1 (Coppa Italia)
- Sassuolo-Udinese 3-1
- Udinese-Cagliari 1-1
- Cremonese-Udinese 1-1
- Udinese-Lecce 3-2
Per Spalletti sarà la quinta volta da subentrato: la carriera
Non solo calcio: c'è Sinner contro Bergs all'Atp Parigi
Thuram out per un problema al polpaccio
Brambilla non avrà a disposizione Khephren Thuram. Il centrocampista non è stato convocato per un problema al polpaccio.
Dopo tre vittorie e ben cinque sconfitte esterne, l'Udinese ha chiuso in parità l'ultima trasferta di campionato (1-1 sul campo della Cremonese) e potrebbe pareggiare due gare fuori casa di fila nel girone di andata in Serie A per la prima volta da ottobre 2023, contro Empoli e Monza in quel caso.
Le scelte di Runjaic
Runjaic decide di confermare quasi totalmente il "blocco" visto nelle ultime due partite con Lecce e Cremonese. Due cambi Ehizibue per Zanoli e Piotrowski per Ekkelenkamp.
Solo la Roma (12) ha guadagnato più punti dell'Udinese in trasferta (sette, al pari del Milan) in questa stagione di Serie A; per i friulani due vittorie, un pareggio e una sconfitta fuori casa con cinque gol fatti e cinque reti subite.
Alla Juventus c'è già uno Spalletti: è il figlio Federico
La Juventus non ha segnato nelle ultime quattro partite tra tutte le competizioni, solo una volta nella sua storia ha registrato cinque match ufficiali di fila senza trovare la via delle rete (dal 1929/30): tra ottobre e novembre 1967 con Heriberto Herrera allenatore.
Keinan Davis ha realizzato tre gol nelle otto partite di questa Serie A: lo stesso numero di reti segnate nelle due stagioni precedenti sommate nel torneo con l’Udinese, in 31 match. Inoltre, l'attaccante inglese, dopo la rete contro il Lecce, potrebbe trovare la rete in due match di fila per la prima volta tra Serie A e Premier League
Spalletti-Juventus, firma nelle prossime ore: le news LIVE
L'ultima vittoria della Juventus risale allo scorso 13 settembre contro l'Inter in campionato, da allora otto match ufficiali di fila senza alcun successo (5 pareggi, 3 sconfitte); solo tre volte i bianconeri hanno registrato almeno nove partite consecutive senza vincere tra tutte le competizioni (dal 1929/30): nove tra febbraio e aprile 1962, 13 tra febbraio e maggio 1956 e nove tra giugno e ottobre 1955.
La Juventus è reduce da tre pareggi di fila all'Allianz Stadium tra tutte le competizioni; solo una volta nella loro storia, i bianconeri hanno pareggiato più partite casalinghe ufficiali di fila (dal 1929/30): cinque, tra marzo e aprile 2006, con Fabio Capello allenatore.
L'ultimo pareggio tra Juventus e Udinese in casa dei piemontesi in Serie A risale al 18 marzo 1990 (1-1 all'Olimpico Grande Torino); da allora, ci sono stati 25 successi della "Vecchia Signora" e sei vittorie dei friulani in 31 gare a Torino nel massimo campionato.
Serie A in campo per il turno infrasettimanale
Tutta la Serie A in campo per il turno infrasettimanale che è stato aperto da due anticipi di martedì: il Napoli ha battuto in trasferta il Lecce mentre Atalanta e Milan si sono divise la posta in palio a Bergamo.
Il programma della 9^ giornata:
- Lecce-Napoli 0-1
- Atalanta-Milan 1-1
- Juventus-Udinese, ore 18.30
- Roma-Parma, ore 18.30 (LIVE su Sky e NOW)
- Como-Verona, ore 18.30
- Inter-Fiorentina, ore 20.45 (LIVE su Sky e NOW)
- Bologna-Torino, ore 20.45
- Genoa-Cremonese, ore 20.45
- Cagliari-Sassuolo, giovedì ore 18.30
- Pisa-Lazio, giovedì ore 20.45 (LIVE su Sky e NOW)
Le scelte di Brambilla
Brambilla decide di affidarsi alla coppia d'attacco composta da Openda e Vlahovic, con Yildiz sulla trequarti ad agire dietro el due punte. Panchina per Koopmeiners, prima da titolare per Kostic sulla corsia di sinistra
La Juventus ha vinto sei delle ultime sette partite (1 sconfitta) contro l'Udinese in Serie A, tenendo la porta inviolata in ciascuno di questi successi, con 11 gol fatti e soltanto uno subito.
L'Udinese è l'avversaria contro cui la Juventus ha vinto in percentuale più partite in Serie A (min. 35 match): il 69%, ovvero 70 gare sulle 102 totali nel massimo campionato (18 pareggi, 14 sconfitte).
La Juventus è arrivata all'Allianz Stadium
Juventus-Udinese, fischio d'inizio alle 18.30
Buonasera e benvenuti dall'Allianz Stadium, con la Juventus che è pronta a ospitare l'Udinese per la 9^ giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle ore 18.30, gara in diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky