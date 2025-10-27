Turno infrasettimanale al via martedì alle 18.30 al Via del Mare, dove Conte ridisegna il Napoli dopo il lungo infortunio di De Bruyne. Si torna al 4-3-3 con Lucca affiancato da Politano e Lang alla prima da titolare. In mezzo qualche chance per Elmas, dietro tornano dall'inizio Beukema e Olivera. Convocati Hojlund e Rrahmani che vanno in panchina. Di Francesco pensa al ritorno di Camarda nel tridente con Pierotti e Morente, si rivede anche Coulibaly a centrocampo
La probabile formazione
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Morente. All. Di Francesco
- Dopo la sconfitta a Udine, i giallorossi potrebbero ritrovare Camarda dall'inizio nel tridente con Pierotti e Morente. Ancora out Sottil.
- Un'altra possibile novità è il ritorno da titolare di Coulibaly al posto di Helgason per rinfoltire il centrocampo.
- Conferme in difesa a partire dalla coppia Gaspar-Tiago Gabriel
La probabile formazione
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lucca, Lang. All. Conte
- Il lungo infortunio di De Bruyne riporta il Napoli al 4-3-3: davanti Lucca torna dall'inizio insieme a Politano e Lang alla prima da titolare col Napoli. Non è al meglio l'affaticato Neres.
- In mezzo spazio ai titolari, ma Elmas ha chance di titolarità per sostituire uno tra Anguissa e McTominay.
- Si rivedono in difesa Beukema e Olivera al posto di Buongiorno e Spinazzola.
- Convocati Hojlund e Rrahmani che vanno in panchina