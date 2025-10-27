Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Probabili formazioni di Lecce-Napoli

Serie A

Turno infrasettimanale al via martedì alle 18.30 al Via del Mare, dove Conte ridisegna il Napoli dopo il lungo infortunio di De Bruyne. Si torna al 4-3-3 con Lucca affiancato da Politano e Lang alla prima da titolare. In mezzo qualche chance per Elmas, dietro tornano dall'inizio Beukema e Olivera. Convocati Hojlund e Rrahmani che vanno in panchina. Di Francesco pensa al ritorno di Camarda nel tridente con Pierotti e Morente, si rivede anche Coulibaly a centrocampo

SERIE A, GLI INDISPONIBILI PER LA 9^ GIORNATA

Probabili formazioni
Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
terzino destro
pubblicità
Lecce
Kialonda Gaspar
Kialonda Gaspar
difensore centrale
Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
difensore centrale
pubblicità
Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
mezzala destra
Lecce
Ylber Ramadani
Ylber Ramadani
centrocampista centrale
Lecce
Medon Berisha
Medon Berisha
mezzala sinistra
pubblicità
Lecce
Santiago Pierotti
Santiago Pierotti
ala destra
Lecce
Francesco Camarda
Francesco Camarda
attaccante
pubblicità
Lecce
Tete Morente
Tete Morente
ala sinistra

La probabile formazione

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Morente. All. Di Francesco

  • Dopo la sconfitta a Udine, i giallorossi potrebbero ritrovare Camarda dall'inizio nel tridente con Pierotti e Morente. Ancora out Sottil.
  • Un'altra possibile novità è il ritorno da titolare di Coulibaly al posto di Helgason per rinfoltire il centrocampo.
  • Conferme in difesa a partire dalla coppia Gaspar-Tiago Gabriel
Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic
portiere
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
terzino destro
pubblicità
Napoli
Sam Beukema
Sam Beukema
difensore centrale
Napoli
Juan Jesus
Juan Jesus
difensore centrale
pubblicità
Napoli
Mathías Olivera
Mathías Olivera
terzino sinistro
Napoli
Frank Anguissa
Frank Anguissa
mezzala destra
Napoli
Billy Gilmour
Billy Gilmour
centrocampista centrale
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
mezzala sinistra
pubblicità
Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
ala destra
Napoli
Lorenzo Lucca
Lorenzo Lucca
attaccante
pubblicità
Napoli
Noa Lang
Noa Lang
ala sinistra

La probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lucca, Lang. All. Conte

  • Il lungo infortunio di De Bruyne riporta il Napoli al 4-3-3: davanti Lucca torna dall'inizio insieme a Politano e Lang alla prima da titolare col Napoli. Non è al meglio l'affaticato Neres.
  • In mezzo spazio ai titolari, ma Elmas ha chance di titolarità per sostituire uno tra Anguissa e McTominay.
  • Si rivedono in difesa Beukema e Olivera al posto di Buongiorno e Spinazzola.
  • Convocati Hojlund e Rrahmani che vanno in panchina

Serie A: Altre Notizie

De Bruyne, stop di 3-4 mesi: ipotesi operazione

napoli

Il centrocampista belga si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione...

Juric verso Atalanta-Milan: "Ci manca solo il gol"

ATALANTA

Vigilia della sfida a Bergamo in programma martedì alle 20.45, match introdotto in conferenza...

La presentazione della 9^ giornata di Serie A

guida tv

Turno infrasettimanale di Serie A da martedì 28 a giovedì 30 ottobre. Mercoledì 29,  alle...

Atalanta-Milan a Doveri, Inter-Fiorentina a Sozza

Serie A

Sarà Daniele Doveri ad arbitrare Atalanta-Milan, sfida in programma martedì 28 ottobre alle...

Risentimento muscolare per Mkhitaryan: out un mese

inter

Il centrocampista, che aveva chiesto il cambio un problema muscolare nella gara contro il Napoli,...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE