Bologna-Torino, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©IPA/Fotogramma

Questo mercoledì 29 ottobre, alle 20.45, il Bologna ospita il Torino allo stadio Dall'Ara. Vitik-Lucumí verso la titolarità in difesa, con Zortea e Lykogiannis sugli esterni. A centrocampo spazio a Freuler e Moro, mentre davanti c'è Castro. Nel Torino confermati i tre di difesa e centrocampo rispetto all'ultima contro il Genoa, con Pedersen al posto di Lazaro sull'esterno destro. Davanti la coppia Adams-Simeone

LE ULTIME DAI CAMPI PER LA 9^ GIORNATA

Probabili formazioni
Bologna
Lukasz Skorupski
portiere
Bologna
Nadir Zortea
terzino destro
Bologna
Martin Vitík
difensore centrale
Bologna
Jhon Lucumí
difensore centrale
Bologna
Charalampos Lykogiannis
terzino sinistro
Bologna
Remo Freuler
mediano
Bologna
Nikola Moro
mediano
Bologna
Riccardo Orsolini
esterno destro
Bologna
Jens Odgaard
trequartista
Bologna
Nicolò Cambiaghi
esterno sinistro
Bologna
Santiago Castro
attaccante

BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione

Skorupski; Zortea, Vitík, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi: Castro. All. Daniel Niccolini

  • Per la sfida contro il Torino non ci sarà Holm, squalifcato
  • In difesa la coppia Vitik-Lucumí, con Zortea e Lykogiannis sugli esterni
  • Al centro del campo Freuler e Moro
  • In avanti Castro verso una maglia da titolare, con alle sue spalle Odgaard
Torino
Alberto Paleari
portiere
Torino
Adrien Tameze
difensore di sinistra
Torino
Saúl Coco
difensore centrale
Torino
Guillermo Maripán
difensore di destra
Torino
Marcus Pedersen
esterno destro
Torino
Cesare Casadei
mezzala destra
Torino
Kristjan Asllani
centrocampista centrale
Torino
Nikola Vlasic
mezzala sinistra
Torino
Cristiano Biraghi
esterno sinistro
Torino
Ché Adams
attaccante
Torino
Giovanni Simeone
attaccante

TORINO (3-5-2) la probabile formazione

Paleari; Tamèze, Coco, Maripán; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Adams, Simeone. All. Marco Baroni

  • Quattro indisponibili per Baroni in vista della sfida: sono Schuurs, Savva, Anjorin e Nkounkou
  • In difesa il trio Tameze-Coco-Maripán
  • Centrocampo invariato rispetto all'ultima contro il Genoa, mentre a destra c'è Pedersen al posto di Lazaro
  • Nessun cambio anche in attacco: Adams-Simeone verso una maglia da titolare

