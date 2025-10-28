Questo mercoledì 29 ottobre, alle 20.45, il Bologna ospita il Torino allo stadio Dall'Ara. Vitik-Lucumí verso la titolarità in difesa, con Zortea e Lykogiannis sugli esterni. A centrocampo spazio a Freuler e Moro, mentre davanti c'è Castro. Nel Torino confermati i tre di difesa e centrocampo rispetto all'ultima contro il Genoa, con Pedersen al posto di Lazaro sull'esterno destro. Davanti la coppia Adams-Simeone

LE ULTIME DAI CAMPI PER LA 9^ GIORNATA