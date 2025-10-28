Questo mercoledì 29 ottobre, alle 20.45, il Bologna ospita il Torino allo stadio Dall'Ara. Vitik-Lucumí verso la titolarità in difesa, con Zortea e Lykogiannis sugli esterni. A centrocampo spazio a Freuler e Moro, mentre davanti c'è Castro. Nel Torino confermati i tre di difesa e centrocampo rispetto all'ultima contro il Genoa, con Pedersen al posto di Lazaro sull'esterno destro. Davanti la coppia Adams-Simeone
BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione
Skorupski; Zortea, Vitík, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi: Castro. All. Daniel Niccolini
- Per la sfida contro il Torino non ci sarà Holm, squalifcato
- In difesa la coppia Vitik-Lucumí, con Zortea e Lykogiannis sugli esterni
- Al centro del campo Freuler e Moro
- In avanti Castro verso una maglia da titolare, con alle sue spalle Odgaard
TORINO (3-5-2) la probabile formazione
Paleari; Tamèze, Coco, Maripán; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Adams, Simeone. All. Marco Baroni
- Quattro indisponibili per Baroni in vista della sfida: sono Schuurs, Savva, Anjorin e Nkounkou
- In difesa il trio Tameze-Coco-Maripán
- Centrocampo invariato rispetto all'ultima contro il Genoa, mentre a destra c'è Pedersen al posto di Lazaro
- Nessun cambio anche in attacco: Adams-Simeone verso una maglia da titolare