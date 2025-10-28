Introduzione

Archiviata l'8^ giornata con un nuovo cambio della guardia in testa alla classifica, non c'è tempo per festeggiare una vittoria o rimuginare su una sconfitta perché bisogna subito scendere in campo nuovamente. Il turno infrasettimanale, con tutte le sue incognite, è infatti alle porte. Ovviamente la notizia delle ultime ore riguarda il cambio in panchina della Juventus. Per tutti gli aggiornamenti sul futuro alleantore dei bianconeri potete seguire il nostro live blog.



Parlavamo però di incognite di giornata: tra infortuni eccellenti e possibili rotazioni i quesiti di formazione sono davvero tanti. Chi riposa, chi sorprenderà con una formazione "rivoluzionata"? Non ci resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team sa benissimo che tifosi e fantallenatori chiedono "risposte di formazione" e come sempre, la chat con gli aggiornamenti in tempo reale è ricca di notifiche. Ecco quindi tutto quel che c'è da sapere sulle probabili formazioni della 9^giornata di campionato