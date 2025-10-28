Introduzione
Archiviata l'8^ giornata con un nuovo cambio della guardia in testa alla classifica, non c'è tempo per festeggiare una vittoria o rimuginare su una sconfitta perché bisogna subito scendere in campo nuovamente. Il turno infrasettimanale, con tutte le sue incognite, è infatti alle porte. Ovviamente la notizia delle ultime ore riguarda il cambio in panchina della Juventus. Per tutti gli aggiornamenti sul futuro alleantore dei bianconeri potete seguire il nostro live blog.
Parlavamo però di incognite di giornata: tra infortuni eccellenti e possibili rotazioni i quesiti di formazione sono davvero tanti. Chi riposa, chi sorprenderà con una formazione "rivoluzionata"? Non ci resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team sa benissimo che tifosi e fantallenatori chiedono "risposte di formazione" e come sempre, la chat con gli aggiornamenti in tempo reale è ricca di notifiche. Ecco quindi tutto quel che c'è da sapere sulle probabili formazioni della 9^giornata di campionato
Quello che devi sapere
Lecce-Napoli, martedì ore 18:30
Lecce
- In conferenza stampa Di Francesco ha parlato di rotazioni: "Ci saranno 3 o 4 cambi di formazione". Iniziamo dal centrocampo dove torna Coulibaly
- Per quel che riguarda l'attacco, Sottil è ancora out. Camarda è in pole mentre Banda spera in una maglia sull'out sinistro
- Per quel che riguarda la difesa, a destra Kouassi potrebbe far riposare Veiga ma non sono escluse altre sorprese
Napoli
- Conte recupera sia Hojlund che Rrahmani che si sono aggregati al resto della truppa in partenza per Lecce
- A centrocampo mancherà ovviamente De Bruyne oltre a Lobotka e la soluzione è un cambio di sistema
- Lucca punta centrale con Politano e Lang ai propri lati, visto che Neres non è al 100%. Dietro Juan Jesus può dare il cambio a Buongiorno
Probabili formazioni
LECCE (4‑3‑3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Morente.
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Jean, Perez, Marchwinski, Sottil
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lucca, Lang
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Contini, Lukaku, Lobotka, Meret, De Bruyne
Atalanta-Milan, martedì ore 20:45
Atalanta
- Juric torna a puntare su Lookman quale terminale di riferimento in attacco, "panchinando" quindi sia Scamacca che Krstovic
- In difesa chance per Kossounou sul centrodestra con Djimsiti che ritorna a sinistra e conseguente riposo iniziale per Ahnor
- Pasalic agirà da trequartista con De Roon che torna a stazionare in mezzo al campo. A sinistra favorito Zappacosta
Milan
- Al netto delle presenze in infermeria Allegri va con la forazione "base": De Winter scivola in panchina e Tomori rientra dal primo minuto
- Ancora ai box Estupinian mentre Loftus-Cheek torna a disposizione. Fasce presidiate da Saelemaekers e Bartesaghi
- Davanti pronta la stafetta tra Gimenez e Nkunku con il primo che dovrebbe ancora essere presente nell'XI iniziale
Probabili formazioni
ATALANTA (3‑4‑1‑2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman
Squalificati: Bakker, Scalvini
Indisponibili: nessuno
MILAN (3‑5‑2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Jashari, Pulisic, Rabiot, Estupinian
Como-Verona, mercoledì ore 18:30
Como
- Dopo 3 lunghe giornate di squalifica, torna arruolabile Rodriguez con Fabregas che lo butterà subito nella mischia
- In difesa Valle a sinistra e Posch a destra paiono scelte già cristallizzate. Coppia di centrale composta da Ramon e Kempf
- Douvikas in pole quale attaccante di riferimento per il trio di trequartisti guidato da Nico Paz che avrà alla propria destra Kuhn
Verona
- Difesa gialloblù che deve necessariamente cambiare visto l'infortunio occorso a Unai Nunez. Bella-Kotchap è ovviamente la prima opzione
- Sulle corsie esterne di centrocampo il ballottaggio tra Frese e Bradaric vede in vantaggio il primo
- Attenzione alla coppia d'attacco: Orban resta nel radar della titolarità mentre Giovane dovrebbe lasciare la maglia da titolare a Sarr
Probabili formazioni
COMO (4‑2‑3‑1): Butez; Posch, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Dossena, Sergi Roberto
VERONA (3‑5‑2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Serdar, Gagliardini, Frese; Sarr, Orban
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Suslov, Oyegoke, Al-Musrati, Unai Nunez
Juventus-Udinese, mercoledì ore 18:30
Juventus
- In attesa di sapere tutto, a livello fanta, sul nuovo allenatore dei bianconeri, contro l'Udinese Brambilla non dovrebbe modificare l'assetto
- Pare scontato il rientro nell'XI titolare di Yildiz così come quello di Michele Di Gregorio in porta
- Il piano è forse quindi quello di tornare ad un sistema con una punta di riferimento e due trequartisti a supporto. In mediana riecco Thuram
Udinese
- Rotazioni in vista per Kosta Runjaic che però pare intenzionato a cambiare solo un paio di elementi
- In difesa si va verso la conferma del trio che comprende anche Seba Goglichidze. Davanti resta titolare Davis
- Nei 5 di centrocampo invece potremmo rivedere Piotrovski dal primo minuto così come un cambio dovrebbe esserci anche a sinistra con Zemura in pole su Kamara
Probabili formazioni
JUVENTUS (3‑4‑2‑1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; David
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pinsoglio, Cabal, Bremer
UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Kristensen
Roma-Parma mercoledì ore 18:30 su Sky Sport
Roma
- Tutti a disposizione tranne il "solito" Angelino, alle prese ancora con bronchite asmatica. Le ultime da Trigoria ci dicono che i nuovi assetti resteranno tali
- Dybala quindi sarà affiancato da Bailey con qualche piccola chance però anche per Soulé
- Dietro Celik sul centrodestra. Corsie esterne affidate a Wesley e Tsimikas con El Aynaoui interno di centrocampo
Parma
- L'assetto visto contro il Como non è detto che sia un unicum: il rientro però di Ndiaye fa tornare "antichi pensieri" a Cuesta
- C'è da monitorare Bernabé che doveva smaltire un affaticamento muscolare. In quel ruolo i cambi non mancano di certo
- Difficile pensare a rotazioni in attacco: Orstanio resta ai box e quindi Cutrone affiancherà ancora una volta Pellegrino
Probabili formazioni
ROMA (3‑5‑2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, El Aynoaui, Koné, Cristante, Tsimikas; Bailey, Dybala
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Angelino
PARMA (3‑5‑2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Keita, Bernabé, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Frigan, Ondrejka, Valeri, Oristanio, Almqvist
Bologna-Torino, mercoledì ore 20:45
Bologna
- In casa rossoblù recupera Odgaard che è stato convocato e che quindi si candida per essere il riferimento centrale sulla trequarti
- In difesa c'è Holm squalificato. Prima opzione per lì'out desto è quella di Zortea ma Italiano potrebbe anche pensare a qualche altro cambio in difesa
- A seconda della scelta del trequartista centrale, potrebbe cambiare il duo davanti alla difesa. A sinistra non è detto che Rowe non possa "panchinare" Cambiaghi
Torino
- Dopo la rimonta vincente di qualche giorno fa targata (anche) Paleari, il portiere azzurro resta titolare
- Ballottaggio sulla corsia destra con Lazaro in ballottaggio con Pedersen ma il norvegese dovrebbe spuntarla ancora
- Ngonge e Gineitis scalpitano ma al momento si va verso la totale conferma dell'XI iniziale visto contro il Genoa
Probabili formazioni
BOLOGNA (4‑2‑3‑1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro
Squalificati: Holm
Indisponibili: Immobile
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Coco, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi, Adams, Simeone
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Schuurs, Savva, Anjorin, Nkounkou
Genoa-Cremonese, mercoledì ore 20:45
Genoa
- Rientro in gruppo per Marcandalli e Stanciu con il secondo che era fermo dai primi giorni di ottobre. Infermeria vuota quindi per Vieira
- Qualche tifoso ha chiesto il rientro di Martin a sinistra ma per ora il tecnico pare voler continuare con Ellertsson basso e Norton-Cuffy alto a destra
- Ekhator pare la soluzione più scontata in attacco anche se, come spesso accaduto, è pronta una staffetta là davanti. Sulla trequarti la possibile variazione sul tema è Thorsby centrale con Vitinha esterno
Cremonese
- Nicola cambia ma per riproporre il "vecchio" assetto: Bondo ha smaltito l'influenza e si candida per tornare al centro delle operazioni
- Zerbin può essere dirottato ancora a sinistra con Barbieri a destra e Terracciano nel trio dietro
- Davanti, Vardy sarebbe alla terza da titolare in meno di due settimane. Possibile che debba rifiatare. Vazquez pronto quindi ad affiancare Bonazzoli
Probabili formazioni
GENOA (4‑2‑3‑1): Leali; Norton Cuffy/Sabelli, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator/Colombo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
CREMONESE (3‑5‑2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri., Payero, Bondo, Vandeputte, Zerbin; Bonazzoli, Vazquez
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Collocolo, Moumbagna
Inter-Fiorentina, mercoledì ore 20:45 su Sky Sport
Inter
- Chivu deve sostituire Mkhitaryan in mediana. L'armeno è ai box per qualche settimana e quindi si scalda Sucic
- Davanti occasione dal primo minuto per Pio Esposito, in pole su Bonny per far coppia con Lautaro Martinez
- Al centro della difesa ballottaggio tra De Vrij e Acerbi con il primo che potrebbe vincere il testa a testa
Fiorentina
- Un ballottaggio e una possibile rotazione dietro per Pioli che davanti affida ancora le chiavi dell'attacco a Kean supportato da Gudmundsson
- Fazzini-Fagioli è il dubbio in mediana con Nicolussi-Caviglia e Mandragora che invece saranno confermati come interni
- Dietro il tecnico viola potrebbe ripensare a Comuzzo anche se al momento l'azzurro pare ancora un'opzione da utilizzare a gara in corso
Probabili formazioni
INTER (3‑5‑2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro Martinez
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Thuram, Darmian, Di Gennaro, Mkhitaryan
FIORENTINA (3‑5‑2): de Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Kouamé, Lamptey
Cagliari-Sassuolo, giovedì ore 18:30
Cagliari
- Il tema sul recupero di Yerry Mina resta attuale. Il colombiano proverà il recupero. In caso di assenza pronto Zé Pedro
- In attacco difficile che Pisacane si giochi la carta Luvumbo dall'inizio. Più probabile un ritorno di Esposito al fianco di Borrelli con Gaetano a supporto anche se Felici reclama spazio
- Palestra e Obert agiranno ancora una volta sulle corsie esterne con Adopo pronto a riprendere posto nella formazione di partenza
Sassuolo
- Muharemovic pare recuperabile per la difesa neroverde ma al momento per il bosniaco è prevista una partenza dalla panchina
- Berardi ha superato il problema accusato settimana scorsa ma potrebbe non essere rischiato da Grosso
- Nel tridente lo slot i di esterno destro dovrebbe quindi essere riempito da Volpato con Laurientè che ritorna dall'inzio
Probabili formazioni
CAGLIARI (4‑3-1-2): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Prati, Adopo, Folorunsho; Gaetano; S. Esposito, Borrelli
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Radunovic, Belotti, Di Pardo, Rog
SASSUOLO (4‑3‑3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Volpato, Pinamonti, Laurienté
Squalificati: Pieragnolo, Paz, Boloca, Berardi, Romagna
Indisponibili: nessuno
Pisa-Lazio, giovedì ore 20:45
Pisa
- A San Siro Gilardino aveva schierato Nzola e Meister dal primo minuto. Opzione confermabile anche se il tecnico sta ripensando a Tramoni avanzato
- Dietro Albiol sarà assente a causa di una frattura scomposta alla mano.. Possibile il ritrorno nel terzetto dietro di Canestrelli
- In mediana ci sono un po' di candidati tra cui Vural, Marin, Angori e Leris. Il primo, in caso di avanzamento di Tramoni, potrebbe spuntarla
Lazio
- Pare esserci un solo dubbio di formazione per Sarri che ha ancora l'infermaria pienissima
- A sinistra resta in pole Marusic, con Lazzari a destra ma attenzione perché Pellegrini può tornare dal primo minuto
- Davanti Dia dovrebbe essere preferito a Pedro falso nove con lo spagnolo però pronto a subentrare. Zaccagni e Isaksen saranno gli esterni d'attacco
Probabili formazioni
PISA (3‑5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Tourè, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Leris; Tramoni, Nzola
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Stengs, Esteves, Mateus Lusuardi, Denoon, Albiol
LAZIO (4‑3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gigot, Dele-Bashiru, Rovella, Castellanos, Cancellieri, Nuno Tavares