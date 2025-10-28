De Roon, infortunio in Atalanta-Milan: contrattura al flessore. Le newsatalanta
Juric perde il suo capitano per un infortunio muscolare: sostituito dopo 20’ di gara contro il Milan, per l’olandese si tratta di una contrattura al flessore sinistro nel momento in cui la Dea è attesa da una partita ogni 4 giorni
È durata meno di 20’ la partita contro il Milan di Marten De Roon. Il capitano dell’Atalanta, schierato in mediana accanto a Ederson, ha accusato un fastidio muscolare, ha provato a stringere i denti ma si è dovuto arrendere e ha chiesto il cambio, sostituito da Juric: al suo posto è entrato Marco Brescianini. Per De Roon si tratta di una contrattura al flessore sinistro: la situazione dell’olandese verrà valutata nelle prossime ore con accertamenti che chiariranno l’entità dell’infortunio.
Quali partite potrebbe saltare De Roon
Il capitano dell’Atalanta rischia di saltare i prossimi match dei nerazzurri, che saranno impegnati sia in campionato che in Champions: tre gare nei prossimi 12 giorni. Sabato prossimo (30 ottobre) è già nuovamente Serie A, contro l’Udinese, mentre mercoledì 5 novembre c’è la trasferta in casa dell’Olympique Marsiglia. Poi, domenica 9, la gara con il Sassuolo, prima della pausa per le nazionali.