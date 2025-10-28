Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

De Roon, infortunio in Atalanta-Milan: contrattura al flessore. Le news

atalanta

Juric perde il suo capitano per un infortunio muscolare: sostituito dopo 20’ di gara contro il Milan, per l’olandese si tratta di una contrattura al flessore sinistro nel momento in cui la Dea è attesa da una partita ogni 4 giorni
ATALANTA-MILAN LIVE

È durata meno di 20’ la partita contro il Milan di Marten De Roon. Il capitano dell’Atalanta, schierato in mediana accanto a Ederson, ha accusato un fastidio muscolare, ha provato a stringere i denti ma si è dovuto arrendere e ha chiesto il cambio, sostituito da Juric: al suo posto è entrato Marco Brescianini. Per De Roon si tratta di una contrattura al flessore sinistro: la situazione dell’olandese verrà valutata nelle prossime ore con accertamenti che chiariranno l’entità dell’infortunio.

Approfondimento

Serie A, chi recupera (e chi no) per la 9^

Quali partite potrebbe saltare De Roon

Il capitano dell’Atalanta rischia di saltare i prossimi match dei nerazzurri, che saranno impegnati sia in campionato che in Champions: tre gare nei prossimi 12 giorni. Sabato prossimo (30 ottobre) è già nuovamente Serie A, contro l’Udinese, mentre mercoledì 5 novembre c’è la trasferta in casa dell’Olympique Marsiglia. Poi, domenica 9, la gara con il Sassuolo, prima della pausa per le nazionali.

Serie A: Altre Notizie

De Roon out dopo 20': contrattura al flessore

atalanta

Juric perde il suo capitano per un infortunio muscolare: sostituito dopo 20’ di gara contro il...

Conte: "Le lamentele non condizionino gli arbitri"

NAPOLI

Antonio Conte vince a Lecce e si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Stiamo giocando...

Dove vedere Atalanta-Milan

guida tv

La partita tra Atalanta e Milan della 9^ giornata di Serie A si gioca martedì 28 ottobre alle...

Rocchi: "Rigore Napoli non c'era. L'assistente..."

l'episodio

Il designatore a 'Open Var' di Dazn: "Il rigore Mkhitaryan-Di Lorenzo è sbagliato e presenta un...

Italiano dimesso dall'ospedale dopo la polmonite

Serie A

Il club rossoblù ha comunicato in una nota pubblicata sul proprio sito che l’allenatore,...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE