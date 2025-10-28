È durata meno di 20’ la partita contro il Milan di Marten De Roon. Il capitano dell’Atalanta, schierato in mediana accanto a Ederson, ha accusato un fastidio muscolare, ha provato a stringere i denti ma si è dovuto arrendere e ha chiesto il cambio, sostituito da Juric: al suo posto è entrato Marco Brescianini. Per De Roon si tratta di una contrattura al flessore sinistro: la situazione dell’olandese verrà valutata nelle prossime ore con accertamenti che chiariranno l’entità dell’infortunio.

Approfondimento Serie A, chi recupera (e chi no) per la 9^