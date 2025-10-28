Chivu pensa al rilancio di Pio Esposito accanto a Lautaro Martinez. In mezzo c'è Sucic per l'infortunato Mkhitaryan, doppio ballottaggio in difesa con la possibilità di vedere Bisseck centrale al posto di Acerbi e Carlos Augusto a sinistra per Bastoni. Due dubbi a centrocampo per Pioli (Mandragora o Nicolussi Caviglia e Fortini/Dodò). Inter-Fiorentina è in diretta mercoledì alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
La probabile formazione
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All. Chivu
- Rispetto alla sconfitta di Napoli, davanti il partner iniziale di Lautaro Martinez dovrebbe essere Pio Esposito. Panchina per Bonny, ancora indisponibile Thuram.
- Non ci sarà nemmeno Mkhitaryan per circa un mese: Sucic è in pole position per sostituirlo. Sulle fasce ancora Dumfries e Dimarco.
- In difesa possibilità c'è anche la possibilità di vedere Bisseck da centrale (per Acerbi) e Carlos Augusto (e non Bastoni) a sinistra
La probabile formazione
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodò, Sohm, Mandragora, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Pioli
- I Viola potrebbero riproporre il tandem iniziale Gudmundsson-Kean
- A centrocampo spazio a Sohm e Ndour con il dubbio Mandragora/Nicolussi Caviglia, con il primo per ora in vantaggio
- A destra ci sono anche possibilità di vedere in campo dal 1' Dodò al posto di Fortini