Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Probabili formazioni di Inter-Fiorentina

Serie A

Chivu pensa al rilancio di Pio Esposito accanto a Lautaro Martinez. In mezzo c'è Sucic per l'infortunato Mkhitaryan, doppio ballottaggio in difesa con la possibilità di vedere Bisseck centrale al posto di Acerbi e Carlos Augusto a sinistra per Bastoni. Due dubbi a centrocampo per Pioli (Mandragora o Nicolussi Caviglia e Fortini/Dodò). Inter-Fiorentina è in diretta mercoledì alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Probabili formazioni
Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
portiere
Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
difensore di destra
pubblicità
Inter
Francesco Acerbi
Francesco Acerbi
difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
difensore di sinistra
pubblicità
Inter
Denzel Dumfries
Denzel Dumfries
esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
mezzala destra
Inter
Hakan Çalhanoglu
Hakan Çalhanoglu
centrocampista centrale
Inter
Petar Sucic
Petar Sucic
mezzala sinistra
pubblicità
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
esterno sinistro
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
attaccante
pubblicità
Inter
Pio Esposito
Pio Esposito
attaccante

La probabile formazione

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All. Chivu

  • Rispetto alla sconfitta di Napoli, davanti il partner iniziale di Lautaro Martinez dovrebbe essere Pio Esposito. Panchina per Bonny, ancora indisponibile Thuram.
  • Non ci sarà nemmeno Mkhitaryan per circa un mese: Sucic è in pole position per sostituirlo. Sulle fasce ancora Dumfries e Dimarco.
  • In difesa possibilità c'è anche la possibilità di vedere Bisseck da centrale (per Acerbi) e Carlos Augusto (e non Bastoni) a sinistra
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
portiere
Fiorentina
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
difensore di destra
pubblicità
Fiorentina
Pablo Marí
Pablo Marí
difensore centrale
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
difensore di sinistra
pubblicità
Fiorentina
Dodô
Dodô
esterno destro
Fiorentina
Simon Sohm
Simon Sohm
mezzala destra
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
centrocampista centrale
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
mezzala sinistra
pubblicità
Fiorentina
Robin Gosens
Robin Gosens
esterno sinistro
Fiorentina
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson
attaccante
pubblicità
Fiorentina
Moise Kean
Moise Kean
attaccante

La probabile formazione

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodò, Sohm, Mandragora, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Pioli

  • I Viola potrebbero riproporre il tandem iniziale Gudmundsson-Kean
  • A centrocampo spazio a Sohm e Ndour con il dubbio Mandragora/Nicolussi Caviglia, con il primo per ora in vantaggio
  • A destra ci sono anche possibilità di vedere in campo dal 1' Dodò al posto di Fortini

Serie A: Altre Notizie

De Roon out dopo 20': contrattura al flessore

atalanta

Juric perde il suo capitano per un infortunio muscolare: sostituito dopo 20’ di gara contro il...

Conte: "Le lamentele non condizionino gli arbitri"

NAPOLI

Antonio Conte vince a Lecce e si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Stiamo giocando...

Dove vedere Atalanta-Milan

guida tv

La partita tra Atalanta e Milan della 9^ giornata di Serie A si gioca martedì 28 ottobre alle...

Rocchi: "Rigore Napoli non c'era. L'assistente..."

l'episodio

Il designatore a 'Open Var' di Dazn: "Il rigore Mkhitaryan-Di Lorenzo è sbagliato e presenta un...

Italiano dimesso dall'ospedale dopo la polmonite

Serie A

Il club rossoblù ha comunicato in una nota pubblicata sul proprio sito che l’allenatore,...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE