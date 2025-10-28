Chivu pensa al rilancio di Pio Esposito accanto a Lautaro Martinez. In mezzo c'è Sucic per l'infortunato Mkhitaryan, doppio ballottaggio in difesa con la possibilità di vedere Bisseck centrale al posto di Acerbi e Carlos Augusto a sinistra per Bastoni. Due dubbi a centrocampo per Pioli (Mandragora o Nicolussi Caviglia e Fortini/Dodò). Inter-Fiorentina è in diretta mercoledì alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW