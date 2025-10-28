Gasperini va verso la conferma del 3-5-2 schierato a Reggio Emilia: davanti giocano Dybala e Bailey (in ballottaggio con Soulé), fiducia a Cristante come mezzala d'inserimento. Ancora indisponibile Angelino, spazio sulle fasce a Wesley e Tsimikas. Cuesta punta sulla coppia Cutrone-Pellegrino e pensa a Britschgi e Lovik sulle fasce. Roma-Parma è in diretta mercoledì alle 18.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
La probabile formazione
ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Bailey, Dybala. All. Gasperini
- Si va verso la conferma dell'undici schierato col 3-5-2 a Reggio Emilia: davanti la coppia formata da Bailey (in ballottaggio con Soulé) e Dybala. Ancora panchina per Dovbyk e Ferguson.
- Una mezzala in più e un trequartista in meno, ruolo che spetta ancora all'incursore Cristante come ai tempi dell'Atalanta di Gasperini.
- L'unico indisponibile è Angelino: spazio sulle fasce a Wesley e Tsimikas.
- Difesa coi titolarissimi Celik, Mancini e Ndicka.
La probabile formazione
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Keita, Bernabé, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta
- Scelte in linea con quelle della squadra che ha pareggiato 0-0 contro Genoa e Como. Davanti si riparte dalla coppia Cutrone-Pellegrino.
- A centrocampo possibile staffetta tra Sorensen e Ordonez, sulle fasce ecco Britschgi e Lovik.
- Dietro torna Ndiaye dalla squalifica ma Cuesta dovrebbe riproporre Delprato e Valenti insieme a Circati