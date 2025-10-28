Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Probabili formazioni di Roma-Parma

Serie A

Gasperini va verso la conferma del 3-5-2 schierato a Reggio Emilia: davanti giocano Dybala e Bailey (in ballottaggio con Soulé), fiducia a Cristante come mezzala d'inserimento. Ancora indisponibile Angelino, spazio sulle fasce a Wesley e Tsimikas. Cuesta punta sulla coppia Cutrone-Pellegrino e pensa a Britschgi e Lovik sulle fasce. Roma-Parma è in diretta mercoledì alle 18.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Probabili formazioni
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
portiere
Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
difensore di destra
pubblicità
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
difensore centrale
Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
difensore di sinistra
pubblicità
Roma
Wesley
Wesley
esterno destro
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
mezzala destra
Roma
Manu Koné
Manu Koné
centrocampista centrale
Roma
Neil El Aynaoui
Neil El Aynaoui
mezzala sinistra
pubblicità
Roma
Kostas Tsimikas
Kostas Tsimikas
esterno sinistro
Roma
Leon Bailey
Leon Bailey
attaccante
pubblicità
Roma
Paulo Dybala
Paulo Dybala
attaccante

La probabile formazione

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Bailey, Dybala. All. Gasperini

  •  Si va verso la conferma dell'undici schierato col 3-5-2 a Reggio Emilia: davanti la coppia formata da Bailey (in ballottaggio con Soulé) e Dybala. Ancora panchina per Dovbyk e Ferguson.
  • Una mezzala in più e un trequartista in meno, ruolo che spetta ancora all'incursore Cristante come ai tempi dell'Atalanta di Gasperini.
  • L'unico indisponibile è Angelino: spazio sulle fasce a Wesley e Tsimikas.
  • Difesa coi titolarissimi Celik, Mancini e Ndicka.
Parma
Zion Suzuki
Zion Suzuki
portiere
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
difensore di destra
pubblicità
Parma
Alessandro Circati
Alessandro Circati
difensore centrale
Parma
Lautaro Valenti
Lautaro Valenti
difensore di sinistra
pubblicità
Parma
Sascha Britschgi
Sascha Britschgi
esterno destro
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
mezzala destra
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
centrocampista centrale
Parma
Oliver Sørensen
Oliver Sørensen
mezzala sinistra
pubblicità
Parma
Mathias Løvik
Mathias Løvik
esterno sinistro
Parma
Patrick Cutrone
Patrick Cutrone
attaccante
pubblicità
Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
attaccante

La probabile formazione

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Keita, Bernabé, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta

  • Scelte in linea con quelle della squadra che ha pareggiato 0-0 contro Genoa e Como. Davanti si riparte dalla coppia Cutrone-Pellegrino.
  • A centrocampo possibile staffetta tra Sorensen e Ordonez, sulle fasce ecco Britschgi e Lovik.
  • Dietro torna Ndiaye dalla squalifica ma Cuesta dovrebbe riproporre Delprato e Valenti insieme a Circati

Serie A: Altre Notizie

Cardinale: "Milan cosa più difficile che ho fatto"

Serie A

Il proprietario del club rossonero ha parlato in una puntata di un podcast Usa: “E’ la cosa più...

Il calendario della 9^ giornata di Serie A

guida tv

Da martedì 28 a giovedì 30 ottobre la Serie A, su Sky e in streaming su NOW, la nona giornata con...

De Bruyne, stop di 3-4 mesi: ipotesi operazione

napoli

Il centrocampista belga si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione...

Juric verso Atalanta-Milan: "Ci manca solo il gol"

ATALANTA

Vigilia della sfida a Bergamo in programma martedì alle 20.45, match introdotto in conferenza...

La presentazione della 9^ giornata di Serie A

guida tv

Turno infrasettimanale di Serie A da martedì 28 a giovedì 30 ottobre. Mercoledì 29,  alle...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE