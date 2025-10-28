Gasperini va verso la conferma del 3-5-2 schierato a Reggio Emilia: davanti giocano Dybala e Bailey (in ballottaggio con Soulé), fiducia a Cristante come mezzala d'inserimento. Ancora indisponibile Angelino, spazio sulle fasce a Wesley e Tsimikas. Cuesta punta sulla coppia Cutrone-Pellegrino e pensa a Britschgi e Lovik sulle fasce. Roma-Parma è in diretta mercoledì alle 18.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW