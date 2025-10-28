Cessione San Siro, Sala: "Rogito entro venerdì"

Offerte Sky
San Siro, vendita stadio a Milan e Inter. Sala: "Rogito entro venerdì"

MILANO

Il sindaco Giuseppe Sala ha confermato che la firma del passaggio di proprietà dello stadio potrebbe arrivare entro questa settimana: "Stiamo lavorando in queste ore con il notaio e le squadre per svolgere il rogito entro venerdì"

SAN SIRO E NUOVO STADIO: TUTTE LE PROSSIME TAPPE

"Siamo al punto di pensare che entro venerdì venga fatto il rogito. Ci stiamo lavorando in queste ore con il notaio e con le squadre". Lo ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, che è tornato a parlare della cessione dello stadio San Siro e dell'area circostante a Inter e Milan come ufficializzato nel Consiglio comunale dello scorso 30 settembre. A margine della cerimonia di inaugurazione del nuovo mercato comunale di via Rombon 34, il primo cittadino ha confermato che la firma per il passaggio di proprietà dello stadio potrebbe arrivare entro la settimana. Lo stesso Sala ha inoltre commentato l'ordine del giorno approvato in Consiglio comunale per favorire l'uso della bicicletta da parte dei tifosi: "È un'opportunità per far cambiare le abitudini, ma soprattutto perché a San Siro si può andare in bici mentre a San Donato sarebbe stato molto difficile".

