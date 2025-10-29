Dove vedere Juventus-Udinese

La partita Juve-Udinese, valida per la 9^ giornata di Serie A sarà trasmessa mercoledì 29 ottobre alle ore 18.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Juventus e Udinese

L'Udinese è l'avversaria contro cui la Juventus ha vinto in percentuale più partite in Serie A (min. 35 match): il 69%, ovvero 70 gare sulle 102 totali nel massimo campionato (18N, 14P). La Juventus ha vinto sei delle ultime sette partite (1P) contro l'Udinese in Serie A, tenendo la porta inviolata in ciascuno di questi successi, con 11 gol fatti e soltanto uno subito. L'ultimo pareggio tra Juventus e Udinese in casa dei piemontesi in Serie A risale al 18 marzo 1990 (1-1 all'Olimpico Grande Torino); da allora, ci sono stati 25 successi della Juve e sei vittorie dei friulani in 31 gare a Torino nel massimo campionato. L'ultima vittoria della Juventus risale allo scorso 13 settembre contro l'Inter in campionato, da allora otto match ufficiali di fila senza alcun successo (5N, 3P); solo tre volte i bianconeri hanno registrato almeno nove partite consecutive senza vincere tra tutte le competizioni (dal 1929/30): nove tra febbraio e aprile 1962, 13 tra febbraio e maggio 1956 e nove tra giugno e ottobre 1955. La Juventus non ha segnato nelle ultime quattro partite tra tutte le competizioni, solo una volta nella sua storia ha registrato cinque match ufficiali di fila senza trovare la via delle rete (dal 1929/30): tra ottobre e novembre 1967 con Heriberto Herrera allenatore. La Juventus è reduce da tre pareggi di fila all'Allianz Stadium tra tutte le competizioni. Solo la Roma (12) ha guadagnato più punti dell'Udinese in trasferta (sette, al pari del Milan) in questa stagione di Serie A; per i friulani due vittorie, un pareggio e una sconfitta fuori casa con cinque gol fatti e cinque reti subite. Dopo tre vittorie e ben cinque sconfitte esterne, l'Udinese ha chiuso in parità l'ultima trasferta di campionato (1-1 sul campo della Cremonese) e potrebbe pareggiare due gare fuori casa di fila nel girone di andata in Serie A per la prima volta da ottobre 2023, contro Empoli e Monza in quel caso.