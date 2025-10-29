Il Milan prepara la prossima sfida contro la Roma facendo i conti con l'infermeria. A rischio Tomori a causa di un problema al ginocchio (non ci sono lesioni, ma soltanto una forte contusione). Pulisic migliora e i prossimi allenamenti saranno fondamentali per capire se potrà essere a disposizione contro i giallorossi. Di seguito il punto sugli infortunati del Milan

