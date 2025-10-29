Il Milan prepara la prossima sfida contro la Roma facendo i conti con l'infermeria. A rischio Tomori a causa di un problema al ginocchio (non ci sono lesioni, ma soltanto una forte contusione). Pulisic migliora e i prossimi allenamenti saranno fondamentali per capire se potrà essere a disposizione contro i giallorossi. Di seguito il punto sugli infortunati del Milan
- Fikayo Tomori è a rischio per Milan-Roma. Dopo uno scontro di gioco rimediato contro l'Atalanta (che comunque gli ha permesso di restare in campo) ha lasciato lo stadio a fatica con una camminata poco fluida. Gli esami strumentali effettuati al ginocchio (gonfio) non hanno riscontrato lesioni. Resta un forte dolore muscolare per una contusione che rischia di compromettere seriamente la sua presenza per Milan-Roma. La situazione andrà valutata ora dopo ora.
- Christian Pulisic sta meglio e c'è una piccolissima speranza per Milan-Roma. Allegri sperava di averlo in gruppo dal prossimo lunedì, in vista di Parma. I prossimi allenamenti saranno fondamentali per capire l'eventuale disponibilità del giocatore già contro i giallorossi.
- Rafael Leao è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno escluso lesioni. Anche per lui gestione, cure e valutazioni continue. Per capire se ci sarà domenica servirà attendere i prossimi giorni.
- Controlli, con esito negativo, anche per Santiago Gimenez a causa di un fastidio alla caviglia. Verrà valutato giornalmente in vista del prossimo impegno in campionato.
- Adrien Rabiot sta provando a bruciare le tappe, anticipare il rientro ed esserci a Parma tra 10 giorni. Nell'utima gara prima della sosta.