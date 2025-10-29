Offerte Sky
Milan, le news di oggi sugli infortunati in vista della Roma

Il Milan prepara la prossima sfida contro la Roma facendo i conti con l'infermeria. A rischio Tomori a causa di un problema al ginocchio (non ci sono lesioni, ma soltanto una forte contusione). Pulisic migliora e i prossimi allenamenti saranno fondamentali per capire se potrà essere a disposizione contro i giallorossi. Di seguito il punto sugli infortunati del Milan

    Ferguson sostituito dopo 7': botta alla caviglia

    roma-parma

    Il ritorno da titolare di Evan Ferguson è durato solo 7 minuti: l'attaccante irlandese, toccato...

    Chiellini: "Serviva cambiare. Su Spalletti..."

    juventus

    Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato a Dazn del cambio...

    Dove vedere Genoa-Cremonese

    guida tv

    La partita tra Genoa e Cremonese della 9^ giornata di Serie A si gioca mercoledì 29 ottobre alle...