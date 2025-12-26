 Il regalo di Natale da sogno di Cristiano Ronaldo: due ville extra lusso sul Mar Rosso. FOTO | Sky Sport
Il regalo di Natale da sogno di CR7: due ville extra lusso sul Mar Rosso

Si trovano sull'isola di Nujuma, un complesso privato gestito dal Ritz-Carlton, una delle più famose società del mondo nel campo degli hotel di lusso. CR7 ha comprato due ville sul Mar Rosso a ventisei chilometri dalla terraferma: ci si può arrivare solo in barca o… in idrovolante! Foto Nujuma, Ritz-Carlton Reserve

QUANTO È IN FORMA CR7! MA SONO GIOCATORI O CULTURISTI? LA FOTOGALLERY

