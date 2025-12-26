Il regalo di Natale da sogno di CR7: due ville extra lusso sul Mar Rosso
Si trovano sull'isola di Nujuma, un complesso privato gestito dal Ritz-Carlton, una delle più famose società del mondo nel campo degli hotel di lusso. CR7 ha comprato due ville sul Mar Rosso a ventisei chilometri dalla terraferma: ci si può arrivare solo in barca o… in idrovolante! Foto Nujuma, Ritz-Carlton Reserve
- Nujuma , Ritz-Carlton Reserve. O anche: il regalo di Natale di Cristiano Ronaldo. Come scritto da Saudi Gazette, il campione dell'Al-Nassr si è regalato due ville extra lusso in un panorama mozzafiato. Vedere per credere…
- Nujuma è un'isola privata gestita dal Ritz-Carlton, una delle più famose società del mondo nel campo degli hotel di lusso. Si trova nel cuore del Mar Rosso, a circa 26 chilometri dalla terraferma e da Hanak, in Arabia Saudita.
- Nujuma dispone di 19 ville di lusso completamente indipendenti, progettate per offrire privacy, esclusività e stretto contatto con la natura.
- Le case fanno parte del complesso Red Sea Residences e sono accessibili solo in barca o… in idrovolante!
- Ronaldo ha acquistato due ville: una casa con tre camere per uso familiare e una villa con due camere da letto per parenti e amici.
- "Fin dalla nostra prima visita, Georgina e io abbiamo sentito un profondo legame con quest'isola e la sua bellezza naturale mozzafiato. È un luogo dove troviamo pace e tranquillità" - sono state le parole di CR7 riportate da Saudi Gazette.
- Come dargli torto…