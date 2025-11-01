Allegri: "Curioso di vedere il duo Nkunku-Leao"

Ci fa il punto sugli infortunati? Sono passati 2 mesi da quando è arrivato Nkunku. Domani può toccare a lui da titolare?

"Leao sta bene, ieri si è allenato. Tomori fortunatamente sono state escluse problematiche al ginocchio ma ha un gran versamento sulla coscia, vediamo oggi se dà la disponibilità o no ma è molto difficile. Pulisic lo avremo prima di Parma. Rabiot è molto difficile. Gimenez ha questo problema alla caviglia, vediamo oggi: se sta bene verrà con noi altrimenti per Parma. Estupinan è recuperato, Jashari ha fatto solo un allenamento e difficilmente sarà in panchina. Nkunku sta meglio, potrebbe essere della partita. Ci aspettiamo molto da lui però domani è una partita che va giocata soprattutto di squadra, dobbiamo fare meglio in fase difensiva e togliere gli errori sui dettagli. La Roma è una squadra che rispetto alle occasioni che crea ha un'alta percentuale realizzativa"