Giovedì 30 ottobre, alle 20.45, il Pisa sfiderà la Lazio alla Garibaldi Arena con la partita LIVE su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Due dubbi per Gilardino: ballottaggio tra Bonfanti e Denoon per il terzo di difesa e tra Tramoni e Meister per affiancare Nzola. Nella Lazio, invece, in difesa Pellegrini in vantaggio su Lazzari, mentre a centrocampo Basic e Vecino si giocano una maglia da titolare. Davanti Dia più di Pedro per completare il tridente

