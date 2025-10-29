Giovedì 30 ottobre, alle 20.45, il Pisa sfiderà la Lazio alla Garibaldi Arena con la partita LIVE su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Due dubbi per Gilardino: ballottaggio tra Bonfanti e Denoon per il terzo di difesa e tra Tramoni e Meister per affiancare Nzola. Nella Lazio, invece, in difesa Pellegrini in vantaggio su Lazzari, mentre a centrocampo Basic e Vecino si giocano una maglia da titolare. Davanti Dia più di Pedro per completare il tridente
PISA (3-5-2) la probabile formazione
Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Léris; Tramoni, Nzola. All. Alberto Gilardino
- Due dubbi per Gilardino alla vigilia della sfida contro la Lazio
- Ballottaggio Bonfanti/Denoon per il terzo di difesa
- A centrocampo spazio al trio Akinsanmiro-Aebischer-Marin, con Tourè e Leris sugli esterni
- In attacco da decidere chi affiancherà Nzola: Tramoni dovrebbe essere il favorito su Meister
LAZIO (4-3-3) la probabile formazione
Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Maurizio Sarri
- Tre dubbi per Maurizio Sarri in vista della sfida contro il Pisa
- In difesa Pellegrini e Lazzari si giocano una maglia da titolare
- A centrocampo ballottaggio Basic-Vecino per affiancare Guendouzi e Cataldi
- In avanti Dia è favorito su Pedro nel tridente con Isaksen a destra e Zaccagni a sinistra