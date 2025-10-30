Dove vedere Cagliari-Sassuolo

La partita Cagliari-Sassuolo, valida per la 9^ giornata di Serie A sarà trasmessa giovedì 30 ottobre alle ore 18.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cagliari e Sassuolo

Dopo una serie di cinque pareggi di fila in Serie A tra Cagliari e Sassuolo, i rossoblù hanno vinto tutte le ultime tre sfide nel massimo campionato contro i neroverdi. In generale, solo contro il Parma (quattro) i sardi vantano una striscia aperta di successi più lunga che contro gli avversari di giornata nel massimo campionato (tre anche contro Cesena, SPAL e Ternana). Il Sassuolo ha vinto appena una delle ultime 11 partite di campionato contro il Cagliari (7N, 3P): 3-0 il 26 gennaio 2019, con le reti di Manuel Locatelli, Khouma Babacar e Matri. Il Cagliari ha vinto entrambe le ultime due sfide casalinghe contro il Sassuolo in Serie A (1-0 nell'aprile 2022 e 2-1 nel dicembre 2023) e potrebbe registrare tre successi interni di fila contro i neroverdi nella competizione per la prima volta nella sua storia. Nell’unico confronto disputato di giovedì da Cagliari e Sassuolo in Serie A, i rossoblù hanno vinto 4-3 in casa il 22 dicembre 2016. Dopo una serie di 27 trasferte consecutive con almeno un gol al passivo nel massimo campionato, il Sassuolo ha tenuto la porta inviolata nelle due più recenti, contro Hellas Verona e Lecce. Solo una volta nella loro storia in Serie A, i neroverdi hanno registrato tre clean sheet esterni di fila, tra novembre e dicembre 2020. Il Cagliari ha perso le ultime due gare casalinghe in campionato senza segnare; l'ultima volta che i rossoblù non hanno trovato la rete in tre incontri interni di fila in Serie A risale a dicembre 2012, con Ivo Pulga in panchina.