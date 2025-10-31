Sarà Chiffi il direttore di gara di Cremonese-Juventus, match d'esordio per Luciano Spalletti sulla panchina bianconera, partita che potrete seguire sabato 1° novembre alle 20.45 in diretta su Sky. Guida sarà l'arbitro di Milan-Roma, Napoli-Como è stata affidata a Zufferli. Per Verona-Inter è stato designato Doveri. Di seguito tutti gli arbitri della 10^ giornata di Serie A