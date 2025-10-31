Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Arbitri Serie A, 10^ giornata: tutte le designazioni

le designazioni

Sarà Chiffi il direttore di gara di Cremonese-Juventus, match d'esordio per Luciano Spalletti sulla panchina bianconera, partita che potrete seguire sabato 1° novembre alle 20.45 in diretta su Sky. Guida sarà l'arbitro di Milan-Roma, Napoli-Como è stata affidata a Zufferli. Per Verona-Inter è stato designato Doveri. Di seguito tutti gli arbitri della 10^ giornata di Serie A

UDINESE-ATALANTA   sabato 1° novembre alle 15

  • Arbitro: Fabbri di Ravenna
  • Assistenti: Yoshikawa-Ricci
  • IV: Calzavara
  • Var: Serra
  • Avar: Piccinini

 

NAPOLI-COMO   sabato 1° novembre alle 18

  • Arbitro: Zufferli di Udine
  • Assistenti: Mokhtar-Fontemurato
  • IV: Crezzini
  • Var: Di Bello
  • Avar: Abisso

 

CREMONESE-JUVENTUS   sabato 1° novembre alle 20.45

  • Arbitro: Chiffi di Padova
  • Assistenti: Cecconi-Moro
  • IV: Pezzuto
  • Var: Maggioni
  • Avar: Sozza

 

VERONA-INTER   domenica 2 novembre alle 12.30

  • Arbitro: Doveri di Roma 1
  • Assistenti: Lo Cicero-Vecchi
  • IV: Collu
  • Var: Aureliano
  • Avar: Abisso

 

FIORENTINA-LECCE   domenica 2 novembre alle 15

  • Arbitro: Rapuano di Rimini
  • Assistenti: Palermo-Barone
  • IV: Ayroldi
  • Var: Massa
  • Avar: Maresca

 

TORINO-PISA   domenica 2 novembre alle 15

  • Arbitro: Arena di Torre del Greco
  • Assistenti: Berti-Colarossi
  • IV: Allegretta
  • Var: Camplone
  • Avar: Sozza

 

PARMA-BOLOGNA   domenica 2 novembre alle 18

  • Arbitro: Bonacina di Bergamo
  • Assistenti: Mastrodonato-Politi
  • IV: Marcenaro
  • Var: Gariglio
  • Avar: Piccinini

 

MILAN-ROMA   domenica 2 novembre alle 20.45

  • Arbitro: Guida di Torre Annunziata
  • Assistenti: Dei Giudici-C. Rossi
  • IV: Marchetti
  • Var: Di Paolo
  • Avar: Di Bello

 

SASSUOLO-GENOA   lunedì 3 novembre alle 18.30

  • Arbitro: Feliciani di Teramo
  • Assistenti: L. Rossi-Di Monte
  • IV: Di Marco
  • Var: Maresca
  • Avar: Massa

 

LAZIO-CAGLIARI   lunedì 3 novembre alle 20.45

  • Arbitro: Sacchi di Macerata
  • Assistenti: Mondin-Monaco
  • IV: Galipò
  • Var: Paterna
  • Avar: Di Paolo

Serie A: Altre Notizie

Guida dirigerà Milan-Roma, Cremonese-Juve a Chiffi

le designazioni

Sarà Chiffi il direttore di gara di Cremonese-Juventus, match d'esordio per Luciano Spalletti...

La presentazione della 10^ giornata di Serie A

guida tv

La Serie A torna in campo, concluso il turno infrassetimanale, sabato 1^ novembre. Alle...

Il ds Ottolini via dal Genoa. Ora la Juventus?

genoa

Arriva la risoluzione contrattuale tra il Genoa e Marco Ottolini, che non sarà più il direttore...

Spalletti: "Spero di rientrare nel giro scudetto"

juventus

Il nuovo allenatore bianconero si è presentato parlando in conferenza stampa: "Se non avessi...

Dove vedere Pisa-Lazio

guida tv

La partita Pisa-Lazio che chiude la 9^ giornata di Serie A, si gioca giovedì 30 ottobre alle ore...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE