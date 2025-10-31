Arbitri Serie A, 10^ giornata: tutte le designazionile designazioni
Sarà Chiffi il direttore di gara di Cremonese-Juventus, match d'esordio per Luciano Spalletti sulla panchina bianconera, partita che potrete seguire sabato 1° novembre alle 20.45 in diretta su Sky. Guida sarà l'arbitro di Milan-Roma, Napoli-Como è stata affidata a Zufferli. Per Verona-Inter è stato designato Doveri. Di seguito tutti gli arbitri della 10^ giornata di Serie A
UDINESE-ATALANTA sabato 1° novembre alle 15
- Arbitro: Fabbri di Ravenna
- Assistenti: Yoshikawa-Ricci
- IV: Calzavara
- Var: Serra
- Avar: Piccinini
NAPOLI-COMO sabato 1° novembre alle 18
- Arbitro: Zufferli di Udine
- Assistenti: Mokhtar-Fontemurato
- IV: Crezzini
- Var: Di Bello
- Avar: Abisso
CREMONESE-JUVENTUS sabato 1° novembre alle 20.45
- Arbitro: Chiffi di Padova
- Assistenti: Cecconi-Moro
- IV: Pezzuto
- Var: Maggioni
- Avar: Sozza
VERONA-INTER domenica 2 novembre alle 12.30
- Arbitro: Doveri di Roma 1
- Assistenti: Lo Cicero-Vecchi
- IV: Collu
- Var: Aureliano
- Avar: Abisso
FIORENTINA-LECCE domenica 2 novembre alle 15
- Arbitro: Rapuano di Rimini
- Assistenti: Palermo-Barone
- IV: Ayroldi
- Var: Massa
- Avar: Maresca
TORINO-PISA domenica 2 novembre alle 15
- Arbitro: Arena di Torre del Greco
- Assistenti: Berti-Colarossi
- IV: Allegretta
- Var: Camplone
- Avar: Sozza
PARMA-BOLOGNA domenica 2 novembre alle 18
- Arbitro: Bonacina di Bergamo
- Assistenti: Mastrodonato-Politi
- IV: Marcenaro
- Var: Gariglio
- Avar: Piccinini
MILAN-ROMA domenica 2 novembre alle 20.45
- Arbitro: Guida di Torre Annunziata
- Assistenti: Dei Giudici-C. Rossi
- IV: Marchetti
- Var: Di Paolo
- Avar: Di Bello
SASSUOLO-GENOA lunedì 3 novembre alle 18.30
- Arbitro: Feliciani di Teramo
- Assistenti: L. Rossi-Di Monte
- IV: Di Marco
- Var: Maresca
- Avar: Massa
LAZIO-CAGLIARI lunedì 3 novembre alle 20.45
- Arbitro: Sacchi di Macerata
- Assistenti: Mondin-Monaco
- IV: Galipò
- Var: Paterna
- Avar: Di Paolo