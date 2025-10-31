'Cose da Paz': l'esame di Nico nello stadio di Diego

Napoli contro Como sarà un big match a tutti gli effetti, anche per merito del fantasista della squadra di Fabregas. Argentino, maglia numero 10 sulle spalle e talento straripante pronto a infiammare il 'Maradona', nello stadio che fu del più grande di tutti. Quello contro il Napoli, per certi versi, sarà un cerchio che si chiude