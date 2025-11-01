Introduzione
A guardare la classifica marcatori c'è da chiedersi dove siano finiti gli attaccanti. Per ora centrocampisti ed esterni listati a centrocampo stanno dominando una stagione fantacalcistica davvero particolare, visti anche i numerosi 0-0 da inizio campionato
Andiamo quindi alla ricerca degli attaccanti smarriti. C'è chi non marca un +3 da un bel po', nonostante numeri decisamente apprezzabili e chi invece deve trovare con più continuità la via dello specchio (poi battere il portiere avversario è un'altra questione). Oggigiorno una doppietta, vedi Bonazzoli nell'infrasettimanale, può risolvere un'intera giornata. Ovviamente non solo punte "vere" visto che molte squadre non giocano con 3 attaccanti effettivi. In ogni caso, ecco consigliati e sconsigliati al fantacalcio in vista della 10^ giornata di campionato
PROBABILI FORMAZIONI 10^ GIORNATA: LE NEWS DAI NOSTRI INVIATI
Quello che devi sapere
Udinese-Atalanta, sabato ore 15
CONSIGLIATO UDINESE
- Atta
CONSIGLIATO ATALANTA
- Samardzic
SCONSIGLIATO UDINESE
- Buksa
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Krstovic
Napoli-Como, sabato ore 18
CONSIGLIATO NAPOLI
- Politano
CONSIGLIATO COMO
- Morata
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Neres
SCONSIGLIATO COMO
- Rodriguez
Cremonese-Juventus, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO CREMONESE
- Vandeputte
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Kostic
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Vardy
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Openda
Verona-Inter, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO VERONA
- Bernede
CONSIGLIATO INTER
- Lautaro
SCONSIGLIATO VERONA
- Orban
SCONSIGLIATO INTER
- Barella
Fiorentina-Lecce, domenica ore 15
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Kean
CONSIGLIATO LECCE
- Tete Morente
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Dodò
SCONSIGLIATO LECCE
- Berisha
Torino-Pisa, domenica ore 15
CONSIGLIATO TORINO
- Casadei
CONSIGLIATO PISA
- Aebischer
SCONSIGLIATO TORINO
- Adams
SCONSIGLIATO PISA
- Moreo
Parma-Bologna, domenica ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO PARMA
- Bernabé
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Fabbian
SCONSIGLIATO PARMA
- Cutrone
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Cambiaghi
Milan-Roma, domanica ore 20:45
CONSIGLIATO MILAN
- Fofana
CONSIGLIATO ROMA
- Soulé
SCONSIGLIATO MILAN
- Nkunku
SCONSIGLIATO ROMA
- El Aynaoui
Sassuolo-Genoa, lunedì ore 18:30
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Berardi
CONSIGLIATO GENOA
- Frendrup
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Doig
SCONSIGLIATO GENOA
- Malinovskyi
Lazio-Cagliari, lunedì ore 20:45
CONSIGLIATO LAZIO
- Pedro
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Idrissi
SCONSIGLIATO LAZIO
- Cataldi
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Borrelli