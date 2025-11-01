Offerte Sky
Introduzione

A guardare la classifica marcatori c'è da chiedersi dove siano finiti gli attaccanti. Per ora centrocampisti ed esterni listati a centrocampo stanno dominando una stagione fantacalcistica davvero particolare, visti anche i numerosi 0-0 da inizio campionato

Andiamo quindi alla ricerca degli attaccanti smarriti. C'è chi non marca un +3 da un bel po', nonostante numeri decisamente apprezzabili e chi invece deve trovare con più continuità la via dello specchio (poi battere il portiere avversario è un'altra questione). Oggigiorno una doppietta, vedi Bonazzoli nell'infrasettimanale, può risolvere un'intera giornata. Ovviamente non solo punte "vere" visto che molte squadre non giocano con 3 attaccanti effettivi. In ogni caso, ecco consigliati e sconsigliati al fantacalcio in vista della 10^ giornata di campionato

PROBABILI FORMAZIONI 10^ GIORNATA: LE NEWS DAI NOSTRI INVIATI

Quello che devi sapere

Udinese-Atalanta, sabato ore 15

CONSIGLIATO UDINESE

  • Atta


CONSIGLIATO ATALANTA

  • Samardzic


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Buksa


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Krstovic

Napoli-Como, sabato ore 18

CONSIGLIATO NAPOLI

  • Politano


CONSIGLIATO COMO

  • Morata


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Neres


SCONSIGLIATO COMO

  • Rodriguez

Cremonese-Juventus, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO CREMONESE

  • Vandeputte


CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Kostic


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Vardy


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Openda

Verona-Inter, domenica ore 12:30

CONSIGLIATO VERONA

  • Bernede


CONSIGLIATO INTER

  • Lautaro


SCONSIGLIATO VERONA

  • Orban


SCONSIGLIATO INTER

  • Barella

Fiorentina-Lecce, domenica ore 15

CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Kean


CONSIGLIATO LECCE

  • Tete Morente


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Dodò


SCONSIGLIATO LECCE

  • Berisha

 

Torino-Pisa, domenica ore 15

CONSIGLIATO TORINO

  • Casadei


CONSIGLIATO PISA

  • Aebischer


SCONSIGLIATO TORINO

  • Adams


SCONSIGLIATO PISA

  • Moreo

Parma-Bologna, domenica ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO PARMA

  • Bernabé


CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Fabbian


SCONSIGLIATO PARMA

  • Cutrone


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Cambiaghi

Milan-Roma, domanica ore 20:45

CONSIGLIATO MILAN

  • Fofana


CONSIGLIATO ROMA

  • Soulé


SCONSIGLIATO MILAN

  • Nkunku


SCONSIGLIATO ROMA

  • El Aynaoui

Sassuolo-Genoa, lunedì ore 18:30

CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Berardi


CONSIGLIATO GENOA

  • Frendrup


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Doig


SCONSIGLIATO GENOA

  • Malinovskyi

Lazio-Cagliari, lunedì ore 20:45

CONSIGLIATO LAZIO

  • Pedro


CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Idrissi


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Cataldi


SCONSIGLIATO  CAGLIARI

  • Borrelli

