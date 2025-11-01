Dove vedere Napoli-Como

La partita Napoli-Como, valida per la 10^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 1 novembre alle ore 18 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Napoli e Como

Una delle sole due sconfitte del Napoli in 24 precedenti contro il Como in Serie A è arrivata nella sfida più recente, lo scorso 23 febbraio; in generale, solo l'Inter (19) ha vinto più match contro i lariani nel torneo rispetto ai partenopei (18). Il Napoli ha vinto tutte le 12 gare casalinghe di Serie A contro il Como; nell'intera storia del massimo campionato, solo l'Inter (12 contro la Pro Patria) vanta altrettanti successi interni contro una singola avversaria, mantenendo il 100% di vittorie. Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nell'ultimo turno di Serie A, dopo sei partite consecutive in cui aveva subito almeno un gol; solo la Roma (16) ha collezionato più clean sheet dei partenopei (12) nella competizione nel 2025. Il Napoli non perde in casa in Serie A dall'8 dicembre 2024 contro la Lazio e da allora, in 15 match al Maradona, ha ottenuto tre pareggi e ben 12 vittorie, incluse le ultime cinque: è la striscia aperta di imbattibilità casalinga più lunga nella competizione. Più nel dettaglio, quella partenopea è soltanto una delle due squadre, assieme al Monaco, a non avere ancora perso in casa nell'anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei (escluse neopromosse): 14 gare interne giocate nel periodo dai campani e 13 dai monegaschi. Il Como ha guadagnato 16 punti in questo campionato, record per i lariani nei primi nove match stagionali di Serie A considerando tre punti a vittoria da sempre. I lombardi hanno ottenuto sette punti in più rispetto alle prime nove partite di Serie A della passata stagione (16 vs 9), solo la Roma è migliorata maggiormente (+11) confrontando il torneo 24/25 a questo punto. Il Como ha pareggiato tre delle ultime cinque trasferte in Serie A (1V, 1P), incluse le ultime due, tante quante nelle precedenti 16 gare esterne (5V, 3N, 8P).