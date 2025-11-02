Calcio in lutto, è morto Giovanni Galeone

Si è spento all'età di 84 anni all'ospedale di Udine Giovanni Galeone ex allenatore, fra le altre squadre, di Pescara, Napoli e proprio Udinese. Era ricoverato da oltre un mese e le sue condizioni erano peggiorate nelle ultime ore. Galeone è stato un simbolo soprattutto del calcio pescarese. Alla guida dei biancazzurri ha ottenuto le promozioni in A nel 1987 e nel 1992

Una brutta notizia turba la domenica del calcio. E' morto infatti all'età di 84 anni Giovanni Galeone, ex allenatore di numerose squadre fra cui Pescara, Napoli e Udinese. Era ricoverato da oltre un mese e le sue condizioni erano peggiorate sensibilmente negli ultimi giorni. Galeone è legato soprattutto al calcio pescarese che ha portato in serie A in due stagioni diverse, 1987 e 1992. A Pescara era stato ribattezzato il Profeta per il suo calcio molto offensivo basato sul 4-3-3. Tanti gli allenatori che a lui si sono ispirati e con i quali manteneva un rapporto negli ultimi anni. Fra questi Massimiliano Allegri, che durante l'ultima trasferta del Milan ad Udine, era stato a trovarlo in ospedale ma anche Giampiero Gasperini e Marco Giampaolo. In carriera aveva ottenuto promozioni anche con Perugia e Udinese