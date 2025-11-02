Dove vedere Milan-Roma

La partita Milan-Roma, valida per la 10^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 2 novembre alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Milan e Roma

La Roma è la squadra contro cui il Milan ha vinto il maggior numero di sfide nella sua storia in Serie A: 80 in 180 match, completano il bilancio 54 pareggi e 46 successi giallorossi. Il Milan è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro la Roma in campionato (6V, 4N), anche se ha perso quella più recente (3-1 all'Olimpico lo scorso 18 maggio); i giallorossi potrebbero ottenere almeno due successi di fila contro i rossoneri in Serie A per la prima volta dal periodo tra maggio 2016 e ottobre 2017 (quattro vittorie consecutive in quel caso). Nelle ultime 10 sfide tra Milan e Roma in Serie A entrambe le formazioni sono sempre andate a segno: 35 gol totali nel periodo, 20 per i rossoneri e 15 per i giallorossi. L'ultimo successo della Roma in trasferta contro il Milan in campionato risale al 1° ottobre 2017 (2-0 con gol di Dzeko e Florenzi, con Di Francesco allenatore); da allora in sette match al Meazza tra le due formazioni in Serie A, quattro successi rossoneri e tre pareggi (tra cui l'1-1 in quello più recente lo scorso 29 dicembre). Il Milan ha pareggiato tre delle ultime quattro gare di campionato (1V), tante volte quante nelle precedenti 26 partite di Serie A. La Roma è sia la squadra ad aver ottenuto più successi in trasferta (11) sia quella con più clean sheet fuori casa (nove) nell'anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei. Il Milan ha vinto le ultime tre sfide casalinghe contro avversarie presenti nelle prime 10 posizioni in classifica a inizio giornata di campionato, dopo che non aveva ottenuto alcun successo nelle cinque precedenti (3N, 2P). La Roma ha vinto sette delle nove gare giocate in questo campionato: solo tre volte nella sua storia ha registrato più successi nelle prime 10 prime partite disputate in una stagione di Serie A, nel 2000/01 (otto), nel 2013/14 (10) e nel 2017/18 (otto).