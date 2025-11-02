La cosa più importante era uscire da Cremona con i tre punti: missione compiuta. Per vedere la mano dell'allenatore ci vorrà ovviamente del tempo, magari a partire dal turno di Champions contro lo Sporting Lisbona. Intanto si sono viste le prime novità tattiche: le reti di Cambiaso e Kostic, in questo senso, sono un segnale molto incoraggiante