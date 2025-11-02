Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

I primi segnali della nuova Juve di Spalletti: cosa è già cambiato

Federico Zancan

©Ansa

La cosa più importante era uscire da Cremona con i tre punti: missione compiuta. Per vedere la mano dell'allenatore ci vorrà ovviamente del tempo, magari a partire dal turno di Champions contro lo Sporting Lisbona. Intanto si sono viste le prime novità tattiche: le reti di Cambiaso e Kostic, in questo senso, sono un segnale molto incoraggiante

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ