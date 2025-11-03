Offerte Sky
Marotta: "Il Milan può vincere lo scudetto". E su Conte...

Serie A

A margine dell'assemblea della Lega serie A ha parlato il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta: "Conte è libero di parlare di arbitri e anche di me, l'importante è che ci sia rispetto". Sul tema scudetto e l'equilibrio in testa alla classifica: "Ci sono tante squadre, è un bel campionato e incerto come non era da tanti anni. Tra queste c'è anche il Milan" 

All'uscita dell'Assemblea della Lega serie A che si è tenuto a Milano il presidente dell'Inter Beppe Marotta è stato sollecitato dai giornalisti presenti sui temi di attualità. Anzitutto sulle parole di Antonio Conte che dopo Napoli-Inter aveva chiamato in causa lo stesso numero 1 dei nerazzurri: "Non voglio rispondere a questa cosa. Arbitri? Sì, ho capito ma non è caso che riprenda ancora questo discorso. Conte è liberissimo di dire certe cose, se c'è rispetto e democrazia ognuno può esprimere la propria convinzione. Va tutto bene". L'Inter reduce dalla vittoria all'ultimo respiro di Verona è tornata ad un punto dalla vetta, posizione che divide con Milan e Roma: "Ci sono tante squadre, è un bel campionato e incerto come non era da tanti anni. Tra queste c'è anche il Milan di Allegri, certamente". Sul ritorno di Spalletti una semplice battuta: "E' un grande allenatore" mentre per i tifosi nerazzurri arriva una bella notizia riguardo il futuro di San Siro: "Penso siamo al capitolo finale, da parte nostra è stato tutto ultimato"

