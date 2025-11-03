Offerte Sky
Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 10^ giornata

guida tv

Oggi, lunedì 3 novembre, si scende in campo per la 10^ giornata di campionato. Alle 20.45 Lazio-Cagliari su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del lunedì di Serie A

La 10^ giornata di campionato si conclude lunedì 3 novembre con Sassuolo-Genoa, alle 18.30, e a seguire, alle 20.45, Lazio-Cagliari su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Fernando Orsi; inviati Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Lunedì sera L’Originale dalle 20.00 e dalle 22.40. Alessandro Bonan sarà in compagnia di Veronica Baldaccini, Walter Zenga, Luca Gotti, Gianfranco Teotino, Fayna e Gianluca Di Marzio.

Serie A, la programmazione di oggi

Lunedì 3 novembre

  • ore 18.30: Sassuolo-Genoa su DAZN 1
  • dalle 20.00 e dalle 22.40: L’Originale con Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Walter Zenga, Gianfranco Teotino, Luca Gotti, Fayna e Gianluca di Marzio
  • alle 20.45: LAZIO-CAGLIARI su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Fernando Orsi; inviati Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini

