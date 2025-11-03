Le partite di Serie A di oggi

La 10^ giornata di campionato si conclude lunedì 3 novembre con Sassuolo-Genoa , alle 18.30, e a seguire, alle 20.45, Lazio-Cagliari su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Fernando Orsi; inviati Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Lunedì sera L’Originale dalle 20.00 e dalle 22.40. Alessandro Bonan sarà in compagnia di Veronica Baldaccini, Walter Zenga, Luca Gotti, Gianfranco Teotino, Fayna e Gianluca Di Marzio.