Dove vedere Sassuolo-Genoa

La partita Sassuolo-Genoa, valida per la 10^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 3 novembre alle ore 18.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Sassuolo e Genoa

Il Genoa ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro il Sassuolo, dopo che non aveva trovato alcun successo nelle cinque precedenti (2N, 3P); i rossoblù non hanno mai registrato più vittorie di fila contro i neroverdi nella competizione. Il Sassuolo ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 10 gare contro il Genoa in Serie A, segnando una media di 2,1 gol a incontro. Il Genoa ha perso le ultime due sfide contro avversarie neopromosse in Serie A (inclusa una proprio nell'ultima giornata di campionato contro la Cremonese) e solo una volta ha trovato tre sconfitte consecutive contro squadre provenienti dalla Serie B nell'era dei tre punti a vittoria, tra aprile e dicembre 2012. Il Sassuolo non pareggia un match casalingo in Serie A dal 14 aprile 2024 (3-3 contro il Milan), da allora tre successi e quattro sconfitte per i neroverdi in sette gare al MAPEI Stadium. Il Sassuolo è rimasto imbattuto in otto delle 10 partite al MAPEI Stadium contro il Genoa in Serie A (6V, 2N), perdendo però quella più recente: 1-2 il 22 dicembre 2023. Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 15 trasferte di campionato (6N, 8P): 3-1 contro il Bologna lo scorso 24 maggio - perdendo tutte le tre più recenti. Il Sassuolo non ha vinto nessuno degli ultimi sei incontri di Serie A giocati di lunedì (3N, 3P), dopo che aveva trovato il successo in cinque dei sette precedenti (2P); l'ultima volta che i neroverdi sono riusciti a tenere la porta inviolata in questo tipo di gare nel torneo risale al 12 aprile 2021, 1-0 contro il Benevento. Il Genoa è stato sconfitto in ben sei delle nove gare di questo campionato (3N): i rossoblù hanno perso più volte dopo i primi 10 incontri in una stagione di Serie A in due sole occasioni: nel 1957/58 e nel 1959/60.